Ron Dennis definitief weg bij McLaren

Dennis was in november vorig jaar al door de twee andere eigenaren van McLaren gedwongen te vertrekken als directeur. Hij werd vervangen door Zak Brown. Hij bleef toen aan als bestuursvoorzitter, maar hield zich niet meer actief bezig met de Formule 1.



Het Formule 1-team van McLaren heeft al sinds de Grand Prix van Brazilië in 2012 geen race meer gewonnen. Het staat momenteel laatste in het kampioenschap en kent een tegenvallend seizoen met veel problemen met de Honda-motoren.