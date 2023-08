Roméo Lavia (68 miljoen) en andere dure vogels: jonge Rode Duivels vinden hun weg naar Europese (sub)top

Roméo Lavia (19) - Chelsea - 68 miljoen

Nog maar 1 cap bij de Rode Duivels. Maar wel de vierde duurste Belg ooit. Na een biedoorlog met Liverpool betaalt Chelsea initieel 62 miljoen, een bedrag dat nog kan oplopen tot 68 miljoen. De centrale middenvelder degradeerde vorig seizoen nog met Southampton.

Dit hoge prijskaartje komt niet met een garantie op speelminuten. Chelsea koopt peperdure voetballers zoals u en ik brood kopen bij de bakker. Lavia’s rechtstreekse concurrenten zijn Enzo Fernández (121 miljoen) en Caicedo (127 miljoen). In eerste instantie zal Lavia stand-in zijn op zijn middenveld van 310 miljoen. Zonder Europees voetbal wordt het knokken voor minuten.

Jérémy Doku (21) - Manchester City - 65 miljoen

Jérémy Doku. Beeld AP

Nog een klein voorbehoud bij deze transfer: Jérémy Doku moet zijn medische testen nog afleggen bij Manchester City. Maar zonder ongelukken vertrekt de flankaanvaller voor 65 miljoen euro, inclusief bonussen, naar de Engelse landskampioen. Doku wordt met voorsprong de duurste uitgaande transfer ooit bij Rennes. Hij speelde afgelopen seizoen 35 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en vier assists gaf. Statistieken waar nog rek op zit – op voorwaarde dat Doku fit blijft.

Loïs Openda (23) - Red Bull Leipzig - 38 miljoen

Loïs Openda. Beeld RB Leipzig

Doorgestuurd bij Club Brugge. 29 goals in 70 matchen bij Vitesse. 24 doelpunten in 39 wedstrijden voor RC Lens. En nu voor 38 miljoen de recordaankoop van het ambitieuze RB Leipzig.

De ontwikkeling van Loïs Openda gaat zoals hij loopt op een veld – als een sneltrein. In Leipzig heeft hij grote schoenen te vullen. Christopher Nkunku was vorig seizoen de topschutter in de Bundesliga. Openda scoorde alvast bij zijn competitiedebuut afgelopen weekend.

Charles De Ketelaere (22) - Atalanta - Huur met aankoopoptie

Charles De Ketelaere. Beeld Photo News

De sky was de limit voor Charles De Ketelaere toen hij vertrok bij Club Brugge. Sterkhouder van een kampioenenploeg. Bepalend in de Champions League. Maar bij AC Milan liep hij tegen een muur: géén goals en amper 1.480 speelminuten. Ook op het afgelopen belofte-EK viel CDK tegen.

De aanvaller had nood aan een kickstart om zijn carrière weer op snelheid te brengen. Atalanta bood hem een uitweg. De club uit Bergamo betaalt 3 miljoen euro om hem een jaar te lenen met aankoopoptie. Als ze hem aan het eind van het seizoen definitief willen aantrekken, moet de club zo’n 23 miljoen betalen.

De Ketelaere scoorde bij zijn debuut. In 45 minuten tijd maakte hij al meer goals dan in een heel jaar Milan.

Youri Tielemans - Aston Villa - Gratis

Youri Tielemans. Beeld Photo News

‘Ancien’ van de nieuwe generatie Rode Duivels. Youri Tielemans draait al tien jaar mee in het profvoetbal. Bij Leicester maakte hij zijn potentieel niet helemaal waar. Aston Villa pikte hem gratis op. Voorlopig is hij daar wisselspeler.

IN DE PIJPLIJN

Arthur Théate (23) - Leipzig?

Arthur Théate. Beeld Photo News

Moet niet weg bij Rennes. Maar de interesse in de centrale verdediger is groot. Volgens L’Équipe is Théate in beeld bij Liverpool. Concreter is de interesse van RB Leipzig. Er ligt een uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie van 30 miljoen euro naar Duitsland op tafel. Hij is er een van de kandidaten om Josko Gvardiol (vertrokken naar Manchester City) te vervangen. Deze week kan het dossier bewegen.

Amadou Onana (22) - wil hogerop

Amadou Onana. Beeld Photo News

Lijkt op dit moment niet weg te geraken bij Everton, waar hij nog vier jaar contract heeft. Zijn ambities liggen wel degelijk hogerop. Mogelijk beweegt er nog iets in de laatste week van de transfermarkt.

Dodi Lukebakio (25) - Sevilla?

Dodi Lukebakio. Beeld Photo News

Degradeerde vorig jaar met Hertha Berlijn. Heeft het bestuur duidelijk gemaakt dat hij wil vertrekken, en zit daarom in de B-kern. Burnley snuffelde aan de aanvaller met een bod van 11 miljoen. Lukebakio wil liever Europees voetbal spelen. De verwachting is dat Sevilla - winnaar van vijf van de afgelopen zeven Europa League-campagnes - deze week doorduwt.

Johan Bakayoko (20) - Veel gesnuffel

Johan Bakayoko. Beeld ANP



Na zijn doorbraakseizoen zegt Johan Bakayoko van plan te zijn gewoon bij PSV te blijven. Maar de interesse in de flankaanvaller is zeer groot. Burnley haakte af nadat een bod van 20 miljoen euro werd afgewezen. Bakayoko wordt ook gelinkt aan onder meer Liverpool, al lijkt de stap naar de absolute top nog te vroeg te komen. Sowieso is PSV niet zinnens te verkopen. Enkel wanneer er véél boter bij de vis komt, kan er gepraat worden.

Aster Vranckx (20) - Mag weg

Aster Vranckx. Beeld Photo News

Wolfsburg wil verkopen. De middenvelder is in beeld bij PSV, maar het is wachten op een doorbraak.