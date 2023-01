Romelu Lukaku hoopt dat Thierry Henry de nieuwe bondscoach wordt: ‘Hij is een geboren winnaar’

Dat Lukaku de kandidatuur van Thierry Henry steunt, hoeft niet te verbazen. De Franse legende is de mentor van ‘Big Rom’ sinds hij in 2016 de staf van de Duivels vervoegde. Ze staan constant in contact met elkaar. Henry voorziet Lukaku van raad en daad.

“Als het van mij zou afhangen, wordt Henry de nieuwe bondscoach van België”, zegt Lukaku aan Sky Italia. “Hij heeft het respect van alle spelers. Hij heeft (als speler) alles gewonnen. Hij weet wat we moeten doen. Hij kent iedereen. Ik zeg het openlijk, hier. Ik weet niet wie de bond zal kiezen, maar hopelijk wordt het Henry. Hij is een geboren winnaar.”

Anderlecht

Lukaku geeft in het interview aan dat hij graag bij Inter zou blijven, maar dat Chelsea het laatste woord heeft. De Engelse topclub verhuurt hem voor 8 miljoen euro per jaar aan de Italiaanse topclub, maar stuurt aan op een definitieve oplossing. Chelsea betaalde in de zomer van 2021 een bedrag van 113 miljoen voor Lukaku. De recordtransfer werd een flop. Lukaku keerde na een jaar met hangende pootjes terug. Omdat hij met toenmalig Chelsea-coach Thomas Tuchel absoluut geen klik had.

Lukaku: “Iedereen weet wat ik wil. Ik zou graag blijven, maar het hangt van Chelsea af. Ik wil Inter eerst weer doen winnen, daarna zullen we praten. Natuurlijk zou ik mijn loopbaan graag bij Inter beëindigen. Maar ik moet ooit terugkeren naar Anderlecht. Mijn familie zou ook graag nog een tijdje in Milaan blijven. Mijn zoontje Romeo (5) speelt ondertussen ook bij Inter, in de academie.”