Roman Jaremtsjoek en zijn moeizame zoektocht naar vertrouwen, goals en Brugse glorie

Roman Jaremtsjoek (27) is onherkenbaar sinds zijn komst naar Club Brugge – de goals blijven achterwege. Kan het duel met ex-club Benfica voor de kentering zorgen?

Op 23 februari is het een jaar geleden dat Jaremtsjoek de headlines haalde in heel Europa. Toen hij de 2-2 scoorde voor Benfica tegen Ajax in de achtste finale van de Champions League. Maar vooral omdat hij een shirt liet zien met daarop de Tryzub, het nationale symbool van vaderland Oekraïne. Op dat moment was de oorlog net begonnen. “Ik wilde mijn land steunen.”

Twaalf maanden na dato knokt de aanvaller om een basisplaats bij Club Brugge. En om de harten van de fans te veroveren. De man van 16 miljoen (plus bonussen) is daar voorlopig nog niet in geslaagd. En wordt daarbij niet geholpen door de omstandigheden.

Gevoelige jongen

Carl Hoefkens zette hem op een bepaald moment uit de selectie voor de wedstrijd tegen KV Oostende. “Ik wil meer drive en intensiteit zien”, zei de Brugse ex-coach. “We zijn het niet eens over hoe we de spitspositie moeten invullen.” Het zou bij die ene keer blijven. Maar goed voor het vertrouwen van Jaremtsjoek was dat allerminst. De Oekraïner is een gevoelige jongen. Dat is hij altijd geweest. Hij wil belangrijk zijn, zich geliefd voelen.

Herinner u zijn moeizame aanpassing bij AA Gent. Hij kon zich zes jaar geleden niet behelpen in het Engels. Voelde zich eenzaam bij de Buffalo’s. “Niemand verstond mij, ik verstond niks. Een parking regelen, een kapper vinden, het was allemaal een opgave.” In Gent stond hij lange tijd bekend als een stille jongen. In zichzelf gekeerd, weliswaar met het hart op de juiste plaats.

Hij paste zich na verloop van tijd steeds beter aan. Ging nog meer leven voor zijn sport. Maakte van het krachthonk in de Ghelamco Arena zijn tweede thuis. Om dan uiteindelijk te ontploffen en voor 17 miljoen euro te vertrekken naar Benfica.

Ook in Lissabon verliep de aanpassing geaccidenteerd. Daar moest Jaremtsjoek opboksen tegen onder meer Darwin Núñez. De Uruguayaan kende het beste seizoen uit zijn nog jonge carrière – 26 goals in 28 basisplaatsen in de competitie. “Ik wist al van bij het begin dat het moeilijk zou worden bij Benfica”, zei Jaremtsjoek tegenover Portugese media. “Zowel emotioneel als professioneel moest ik me aanpassen aan nieuwe zaken. Er is de druk van de fans, er zijn de hooggespannen verwachtingen. De mensen verwachten méér dan in België het geval was. Maar in Lissabon zijn is een goede stap voor mijn carrière.”

De Oekraïner maakte uiteindelijk zes doelpunten in de competitie. Niet toevallig allemaal voor de winterstop. Nadien wilde het niet meer lukken – tenzij tegen Ajax en Liverpool in de Champions League.

Uiteraard door de ontbolstering van Núñez. Maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne speelde evenzeer een rol. De toestand in zijn thuisland vrat aan Jaremtsjoek. “Hij verloor in de eerste weken van de oorlog zes kilogram”, zei Benfica-voorzitter Rui Costa. “De mensen weten niet wat hij allemaal heeft meegemaakt – zijn ouders zaten in het epicentrum. En toch stond hij altijd in a good mood op training.”

Benfica deed er alles aan om de spits bij te staan. Jaremtsjoek: “Ze hielpen Oekraïners in Portugal, stuurden humanitaire hulp naar daar.” De beelden van Jan Vertonghen die in een wedstrijd tegen Vitoria de aanvoerdersband rond de arm van Jaremtsjoek deed, gingen de wereld rond. De reactie van de Benfica-fans, zijn tranen, zijn trillende lip... De aanvaller zelf probeerde zijn problemen te vergeten op het veld. Voetballen als uitlaatklep.

‘Getekend door seizoensstart’

In zijn zoektocht naar een diepe spits kwam Club Brugge in de zomer uit bij Jaremtsjoek. Nadat de landskampioen onder meer Vedat Muriqi en Benik Afobe doorgestuurd had. Onder de nieuwe coach Roger Schmidt was Jaremtsjoek stilaan op een zijspoor geraakt. De ontwikkeling van Gonçalo Ramos was daar niet vreemd aan. “Het was voor hem de beste optie om te vertrekken”, vond Rui Costa.

Benfica cashte 16 miljoen. De geschiedenis herhaalt zich echter bij blauw-zwart. Een moeizame aanpassingsperiode, een concurrent die sterk speelde in het seizoensbegin (Jutglà), een trainer die stilaan het geloof verloor. Daar komt bij dat de vorm al een heel seizoen ontbreekt. Jaremtsjoek scoorde slechts twee competitiedoelpunten. “Hij is getekend door zijn moeilijke seizoensstart”, beseft coach Scott Parker. “Maar hij toont overgave en mentaliteit.”

Dat zal ook de komende weken nodig zijn. Te beginnen woensdagavond tegen Benfica. Zijn ex-club die hem in de donkerste momenten heeft geholpen.

In zijn zoektocht naar vertrouwen, goals en Brugse glorie zal Jaremtsjoek zijn emotie en zijn gevoel minstens honderdtachtig minuten moeten uitschakelen. Stilaan probeert hij uit het dal te kruipen, de oorlog in zijn thuisland voortdurend in het achterhoofd.

Club Brugge-Benfica, woensdag op VTM2 vanaf 20.35 uur