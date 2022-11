Roken of op stoeltjes springen? In Qatar ontsnapt niets aan het oog van de camera’s

Big brother is watching you. In de WK-stadions alleen al worden straks 20.000 camera’s ingezet om de veiligheid van de supporters te garanderen, zo klinkt het. Qatar controleert alles en iedereen, tot in het kleinste detail.

In een indrukwekkende controlekamer trekt men aan de touwtjes. Het Aspire Command Center in Doha, uitgerust met de modernste technologie, moet er tijdens het WK voetbal voor zorgen dat alles veilig verloopt. 24/7 wordt alles in de gaten gehouden. De chaos zoals voor de voorbije Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid, toen fans zonder kaartje zelfs over de hekken klommen, wil men te allen koste vermijden. “Dit wordt het meest beveiligde evenement ooit”, verzekert de organisatie.

Feit is wel dat men de beelden van de 20.000 camera’s in en rond de acht stadions minutieus zal analyseren. Supporters worden gemonitord van het moment dat ze een stadion betreden tot ze er weer vertrekken. En eigenlijk zullen ze daarna ook niet uit het oog van de camera’s verdwijnen; de hele staat Qatar hangt er vol van, in elke straat, metrostation of park.

Hoe het Aspire Command Center concreet te werk zal gaan? Van afstand zal het alles in de stadions kunnen besturen, van de temperatuur van airco tot het openen en sluiten van (beveiligings)deuren. Ook het precieze aantal supporters in elk vak van het stadion wordt bijgehouden en geprojecteerd in het controlecenter. Dat allemaal om de menigte te managen. Qatar verwacht meer dan één miljoen bezoekers tijdens het WK.

Gezichtsherkenning

Opvallend: er zal ook artificiële intelligentie worden ingezet. Gezichtsherkenning, meer bepaald. Stel, een toeschouwer staat op het punt om over te gaan tot geweld. Dan moeten de camera’s in staat zijn om hem er op tijd uit te pikken op basis van zijn gezichtsuitdrukking. De aanwezige veiligheidsdiensten worden dan ingeseind om de betrokken persoon een waarschuwing te geven of indien nodig uit het stadion te begeleiden. “Dankzij die technologie kan ook een vermist kind bijvoorbeeld snel worden teruggevonden in de menigte”, zo zegt Nivas Abdulrahiman, hoofd ICT van het WK, in The Telegraph.

Zelfs als iemand een sigaret rookt of op de stoeltjes staat te springen, wat allebei verboden is in de stadions, zouden de camera’s dit moeten opvangen. Bij grote incidenten helpen de camerabeelden, die sowieso 120 dagen opgeslagen blijven in een database, bij het identificeren van eventuele daders.

“We proberen op deze manier vooral proactief incidenten te voorkomen. Supporters die over de schreef gaan worden niet meteen bestraft, maar de kans bestaat wel dat ze op de regels worden gewezen”, stelt Abdulrahiman.

Feilloos is de technologie nog niet. Verf op het gezicht, pakweg een Belgische tricolore, zou de gezichtsherkenning al in de war kunnen sturen.

Het zal u niet verbazen dat er bij de Qatarese aanpak heel wat vragen worden gesteld. Want wat met de privacy? De manier waarop het cameratoezicht met gezichtsherkenning in de WK-stadions wordt toegepast, zou in EU-landen niet toegestaan zijn. “Maar de veiligheid van de fans is voor ons prioriteit nummer één. We willen garanderen dat het een veilig evenement wordt”, besluit de organisatie.