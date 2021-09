Roglic zet puntjes op de ‘i’ in slottijdrit en wint voor derde keer op rij de Vuelta

Roglic had in de slottijdrit naar Santiago de Compostela wel een vette kluif aan Magnus Cort, die een geweldige tijdrit neerzette. De Deen zat meerdere uren in de ‘hot seat’, maar zag Roglic aan de finish nog 13 seconden onder zijn tijd duiken. Geen vierde ritzege voor Cort, wel voor Roglic. De kers op de taart in z'n derde opeenvolgende Vuelta-eindzege.

Roglic wordt op het eindpodium geflankeerd door Enric Mas en Jack Haig, die z'n derde plaats succesvol verdedigde tegenover Adam Yates.