Roglic wint achtste etappe van Vuelta, Kuss is nieuwe leider

Drie cols van tweede categorie en één van derde categorie over 165 km: een hele dag op en af in de Vuelta. Met een knaller op het einde: een stevige klim van 3,9 kilometer aan gemiddeld 11,4 procent, met stroken tot 22 procent. “Vandaag is het de Muur van Hoei, maar dan drie keer zo lang”, zei Uijtdebroeks vooraf. Mét een grote kans op regen in de finale. Evenepoel startte zowaar met regenbanden.

Niet alleen klassementsmannen, maar ook vluchters hadden deze rit aangekruist, vooral Thomas De Gendt dan. Hij moest en zou in de vlucht van de dag zitten. Lotto Dstny stuurde naast De Gendt ook Kron, Van Eetvelt en Moniquet mee. Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma waren niet vertegenwoordigd in de groep van 30 voorin, UAE en Movistar wel. De best geplaatste in de kopgroep was Cristian Rodriguez, de Spanjaard van Arkéa-Samsic. Hij stond vooraf op 4:01 van leider Martinez en reed even virtueel in het rood.

Heel veel ruimte kreeg de kopgroep niet. Groupama-FDJ - Martinez wilde niet zomaar afscheid nemen van zijn rode trui - en vooral Jumbo-Visma zorgden voor een hoog tempo in het peloton. Voorin was De Gendt de grootste motor. Wie anders? Op z’n De Gendts ging hij er zelfs alleen van door. Al snel nam hij twee minuten voorsprong op z’n medevluchters. Maar topbenen had De Gendt niet. Lazkano, Caruso, Kron en Costa waren de sterkste voorin.