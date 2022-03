Roglic dankt taxi Van Aert in slotetappe Parijs-Nice

“Het was afzien en vechten bergop om de achterstand beperkt te houden”, zei Roglic. “Gelukkig had Wout een superdag. Hij was een hele, hele grote hulp.”

Van Aert hield de achterstand op Yates op de Col d’Eze beperkt tot 25 seconden. “Ik wist dat we daarna in het voordeel ­waren, als zwaardere renners. Dus namen we niet te veel risico’s in de afdaling en gingen we nadien vol in het laatste stuk richting Nice”, zei Van Aert. “We dachten zelfs nog aan ritwinst, maar kwamen daarvoor tekort.”

De Belgische kampioen veroverde wel de groene trui dankzij vijf topdrienoteringen. “Ik won het puntenklassement reeds in de Dauphiné en in Tirreno­-Adriatico, en nu in ­Parijs-Nice. Misschien moet ik het deze zomer eens proberen in de Tour.”