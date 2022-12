Roglic daagt Evenepoel uit in Giro, Vingegaard gaat voor bisnummer in Tour

Het zal er bij Jumbo-Visma komend jaar iets anders aan toegaan in de grote rondes. Primoz Roglic past voor de Tour en rijdt de Giro. Vingegaard verdedigt als absolute kopman zijn titel in Frankrijk.

BVDC en DMM

De voorbije jaren maakten ze er bij Jumbo-Visma een gewoonte van om al op de ploegvoorstelling alle namen voor de Tour bekend te maken. Niet zo deze keer. Ploegleider Merijn Zeeman weigerde acht namen te noemen en hield het op “een groep renners die weten dat ze in een traject naar de Tour zitten”.

Wout van Aert lichtte wel een tipje van de sluier op. Het worden zonder ongelukken de acht van 2022, min Primoz Roglic, plus nieuwkomer Dylan van Baarle.

Roglic rijdt in 2023 de Giro. De olympische kampioen tijdrijden, door familiale omstandigheden afwezig in Amsterdam, neemt het daarin op tegen Remco Evenepoel en Geraint Thomas. “Het was een natuurlijke keuze”, verduidelijkte Zeeman de beslissing. “Als je het vorige seizoen evalueert, dan kun je zeggen dat de Tour super was. Het voorjaar was goed, maar in de Giro waren we nergens. Dat wilden we aanpakken, want ook dat is een hele grote wedstrijd op de kalender. De beslissing om Roglic daar uit te spelen is in onderling overleg gebeurd. In de derde week zoekt de Ronde van Italië de Sloveense grens op. En Roglic heeft er unfinished business na zijn derde plaats in 2019.”

Laat in actie

De man zelf herstelt op dit moment nog altijd van een operatie aan de schouder. Volgens Zeeman komt hij in 2023 ten vroegste in competitie in de Ronde van Catalonië, zes weken later volgt dan de Giro. Bij Jumbo-Visma zijn ze van plan Roglic te omringen met onder meer Wilco Kelderman, Jan Tratnik en Tobias Foss. Of om het met de woorden van die laatste te zeggen: “Onze Giro-ploeg kan op papier meedoen voor Tour-winst.”

Jumbo-Visma moet dan wel weer de strijd aangaan met Evenepoel. Die kwamen ze al tegen in de Vuelta. Evenepoel won, terwijl Roglic letterlijk uitviel. “We hebben gezien hoe hij het deed in de Vuelta”, analyseerde Zeeman. “Het wordt vooral zaak om Roglic op het tijdritniveau van Evenepoel te krijgen. Daar heeft hij een streepje voor op ons. Ik zie ook een divers parcours met een derde week waar heel specifieke kwaliteiten voor nodig zijn. Daar kun je terugpakken wat je verliest. Roglic gelooft erin. Hij gelooft ook nog altijd dat hij de Tour kan winnen.”

Dat zal dan wel een jaar moeten wachten, want in 2023 wordt Jonas Vingegaard de absolute kopman. “Natuurlijk wordt het anders zonder Roglic”, zei de Deen. “Of het meer druk op mijn schouders zal leggen? Misschien wel, maar daar kan ik mee om. Het is niet dat hij en ik niet door dezelfde deur kunnen. Als ik vragen heb, kan ik hem altijd bellen en om raad vragen.”

Vingegaard had naar eigen zeggen een rustige winter. Hij rijdt geen klassiekers, maar mikt in de eerste helft van het seizoen op een zege in een klein rondje. “Een WorldTour-ronde van één week heb ik nog niet op mijn palmares. Ik start in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland, dat zijn dus doelen. Als de Tour iets heeft veranderd, dan wel dat ik meer vertrouwen heb in mezelf en dat mensen mij sneller herkennen en aanspreken. Al valt dat in vergelijking met Van Aert best mee.”

Benoot hersteld

Van Aert verdedigt zijn titel in de Omloop niet. “Ik open het seizoen op de weg in de Strade Bianche”, bevestigde hij. “Mijn grote doelen zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.” Ook de Tour staat opnieuw op zijn programma, maar hij mikt er op dit moment niet op de groene trui. “Want het WK volgt meteen na de Tour, ik moet wat verstandig koersen.”

Tiesj Benoot, tot slot, kijkt ernaar uit om weer coureur te zijn in 2023. De nekwervelbreuk van in augustus is voltooid verleden tijd. “Het was heftig, vooral de eerste zes weken. Ik liep dag en nacht met een brace, kon niet met een auto rijden en zat van maandag tot vrijdag bij de kinesist.”

Schrik houdt hij naar eigen zeggen niet over aan zijn ongeval. “We zullen zien hoe het in de koers gaat, maar ik heb er vertrouwen in.” De Oost-Vlaming rijdt opnieuw een gevarieerd programma. “Ik start met de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Daarna doe ik alles zoals vorig jaar tot en met Luik.”