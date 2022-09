Roger Federer (41) stopt met tennissen

20-voudig grandslamwinnaar Roger Federer maakte vandaag het nieuws bekend dat hij op het einde van het seizoen een punt zet achter zijn carrière. Verschillende knieoperaties zorgden ervoor dat Federer al een tijdje niet meer in actie kwam. Volgende week speelt hij met de Laver Cup zijn laatste ATP-tornooi. Federer won onder meer zes keer de Australian Open, één keer Roland Garros, acht keer Wimbledon en vijf keer de US Open.

“Zoals de meesten van jullie weten, heb ik de afgelopen drie jaar met veel uitdagingen te maken gehad in de vorm van blessures en operaties”, aldus Federer. “Ik heb hard gewerkt om in de beste vorm terug te keren, maar ik ken ook de capaciteiten en limieten van mijn lichaam en de boodschap van mijn lichaam was de laatste tijd duidelijk.”

“Ik ben 41 jaar oud en ik heb meer dan 1.500 wedstrijden gespeeld over een een periode van 24 jaar. De tenniswereld heeft me genereuzer behandeld dat ik ooit had durven dromen, maar nu is het tijd om te erkennen dat het tijd is om mijn carrière te beëindigen.”