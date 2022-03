Rode kaart voor scheidsrechtersbaas van Belgisch voetbal

Elleray zou medewerkers van de Engelse bond geïntimideerd hebben. Een vrouw getuigde tegenover The Telegraph dat Elleray haar “the old bag” (vrij vertaald: de oude taart) noemde. Zij is nadien een aparte rechtszaak gestart tegenover de scheidsrechtersbaas. Een andere medewerker, die problemen had met zijn zicht, zou hij aangesproken hebben met: “Ik zou willen zeggen dat het leuk is je te zien, maar jij kunt niet hetzelfde zeggen.” Rob McCarthy, een zwarte scheidsrechterscoach, zegt dat Elleray hem voor een volle zaal gevraagd heeft: “Je ziet er gebruind uit, ben je in een koolmijn geweest?”

De bovenstaande vermeende feiten dateren van 2012 en 2014. Maar de beschuldigingen zijn zo ernstig dat het advocatenbureau Parker Bullen op dit moment werknemers en ex-werknemers van de FA ondervraagt over ander potentieel schadelijk gedrag van de scheidsrechtersbaas.

Bij de KBVB geven ze voorlopig geen verdere toelichting.