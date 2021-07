Rode Duivels zijn aan vernieuwing toe. Dit jong geweld staat klaar

Het einde is nabij voor een deel van de gouden generatie. De Rode Duivels zijn aan vernieuwing toe. Dit jonge geweld staat klaar om zich in de gratie van de bondscoach te knokken.

Zinho Vanheusden (21)

Zinho Vanheusden (Standard). Beeld BELGA

Pechvogel van de voorbije jaren. Vocht al drie keer terug na verschillende knieblessures. Dat remde zijn doorstroming vanuit de Belgische U21. Grote werkethiek. Kreeg vorig jaar zijn kans in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust en ontgoochelde niet. Stond voor dit EK op de reservelijst, hoewel hij pas terug was na zijn afgescheurde kruisband. Leidersfiguur van de toekomst; was vorig seizoen aanvoerder van Standard tot hij uitviel. Gezond agressief tussen de lijnen, communicatief sterk en verstandig. Doet er ook alles aan om te slagen. De vraag bij hem is: kan hij een paar seizoenen na mekaar helemaal fit blijven?

Albert Sambi Lokonga (21)

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht). Beeld Photo News

Staat voor een transfer deze zomer. London calling? Wordt het Arsenal, dan moet hij proberen om een vaste waarde te worden. Niet gemakkelijk én het kan een impact hebben op zijn toekomst als Rode Duivel. Is een klaar kijkende middenvelder die het tempo van een wedstrijd kan bepalen. Werd in maart al eens opgeroepen door Roberto Martínez en stond net als Vanheusden op de reservelijst voor het afgelopen EK. Moet zich hoeden voor overdreven nonchalance. Zijn toekomst oogt mooi. Maar veel zal afhangen van de speelkansen die hij krijgt bij zijn nieuwe club.

Sebastiaan Bornauw (22)

Sebastiaan Bornauw (FC Köln). Beeld AP

Hopelijk snel van zijn faalangst verlost als hij het shirt van de Duivels aantrekt. Kreeg twee keer speelminuten, maakte daarin een strafschopfout tegen Ivoorkust en lag een paar dagen later aan de basis van een Zwitsers tegendoelpunt. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Heeft bij Keulen bewezen dat hij een stabiele verdediger is. Wolfsburg trekt niet voor niets aan zijn mouw – zij spelen toch Champions League volgend seizoen. Sterk in het duel, goed met het hoofd, minder in het uitvoetballen. Moet dus nog beter zijn zenuwen onder controle houden.

Orel Mangala (23)

Orel Mangala (VfB Stuttgart). Beeld Photo News

Vaste waarde bij VfB Stuttgart in de Bundesliga, dat word je niet zomaar. Iets minder bekend bij het grote publiek – vertrok als jeugdspeler van Anderlecht naar Dortmund omdat hij niet mocht meetrainen met de A-kern – maar Martínez riep hem in maart wel op voor het drieluik Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Moest toen jammer genoeg voor hem verstek laten gaan door een blessure. Was een van de sterkhouders bij de U21 de voorbije jaren. Middenvelder met een grote actieradius, een grote motor én staat stevig op zijn benen. Een teamspeler die zich wegcijfert voor het collectief. Kan op termijn de vervanger worden van Axel Witsel.

Yari Verschaeren (19)

Yari Verschaeren (Anderlecht). Beeld Photo News

Een van de chouchous van de bondscoach. Schoot als een komeet de lucht in na zijn debuut bij Anderlecht, maar verschillende blessures zorgden voor een rem in de ontwikkeling. Goeie voetjes, snelle balbehandeling en de juiste mentaliteit. Had in het verleden bij de Duivels weinig moeite om zich aan te passen aan het niveau. Verlengde zijn contract bij Anderlecht, wat rust zal geven in het hoofd. Wordt hij een vaste waarde bij paars-wit, dan kan het weleens snel gaan. Maar de concurrentie op zijn positie is groot bij de Duivels. Net als bij Vanheusden zal het een kwestie zijn van fit te blijven.

Charles De Ketelaere (20)

Charles De Ketelaere (Club Brugge). Beeld Photo News

Polyvalentie als grootste troef. Of is het een handicap? Kan het allemaal: aanvaller, op de flank, op de linksachter en vooral als nummer tien. Heeft lengte, is balvast en leest het spel goed. Bovendien is hij uit het goede hout gesneden; De Ketelaere is leergierig. Maakte al vaker het verschil voor blauw-zwart. Moet misschien nog iets constanter worden in zijn prestaties en werken aan zijn statistieken, maar op zijn leeftijd is dat niet abnormaal. Blijft hij zich op deze manier ontwikkelen bij Club Brugge, dan zal Martínez niet anders kunnen dan hem te selecteren. Werd een paar keer opgeroepen, maar mocht slechts één keer invallen in blessuretijd. Een Brugs goudhaantje zonder meer.

Alexis Saelemaekers (22)

Alexis Saelemaekers (AC Milan). Beeld Photo News

Vertrok anderhalf jaar geleden verrassend van Anderlecht naar AC Milan. Het bleek de juiste keuze, want paste zich wonderwel aan het hogere niveau aan. Versierde een basisplaats, wat niet evident is bij een Italiaanse topclub, en zette reuzenstappen vooruit op tactisch vlak. Kan voetballen, blijven lopen en spelen met een over-mijn-lijkmentaliteit. Heeft wellicht één groot probleem: zijn impulsiviteit. Pakt nog te vaak domme kaarten die hem en zijn ploeg zuur opbreken. Mocht hij dat onder controle houden, ziet de toekomst er mooi uit.

Dodi Lukebakio (23)

Dodi Lukebakio (Hertha BSC). Beeld AFP

Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Is in staat tot de puurste schoonheid, maar kan ook helemaal onzichtbaar zijn. Wispelturig in het hoofd en tussen de lijnen. Speelde tachtig minuten in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland vorig jaar. Hoewel hij af en toe buiten de lijntjes kleurt wel een vaste waarde bij Hertha Berlijn in de Bundesliga. Kan enorm goed voetballen, is dribbelvaardig en kan het ook op verschillende posities. Martínez ziet in hem meer een optie op de wingback, gaf hij in het verleden aan. Als hij er zijn hoofd bijhoudt…

Hannes Delcroix (22)

Hannes Delcroix (Anderlecht). Beeld Photo News

Heeft er een atypisch parcours opzitten. Brak eerst niet door bij Anderlecht, ging naar RKC en ontpopte zich uiteindelijk toch als basisspeler bij paars-wit. Debuteerde vorig jaar ietwat verrassend bij de Rode Duivels tegen Zwitserland. Liet toen een meer dan degelijke indruk. Was nadien een paar keer geblesseerd. Een linksvoetige no-nonsenseverdediger, wat zeker geen nadeel is. Secuur in de meeste van zijn wedstrijden. Is bovengemiddeld snel en goed met de bal aan de voet. De vraag is of hij nog stappen vooruit kan zetten in de toekomst.

Anouar Ait El Hadj (19)

Anouar Ait El Hadj (Anderlecht). Beeld Photo News

Was vorig seizoen dé revelatie bij Anderlecht. Schipperde eerst nog tussen bank en basisploeg, maar werd op termijn incontournable in de ploeg van Vincent Kompany. Een Duracell-konijn op het veld. Blijft lopen, desnoods tot hij erbij neervalt. Voetbalt in dienst van de ploeg én met overzicht. Heeft een goede traptechniek en etaleert die ook geregeld. Blijft zijn ingesteldheid dezelfde, dan zal hij ook volgend seizoen vaste waarde zijn bij paars-wit. Moet wellicht nog sterker worden in de duels. Maar blijft aanklampen als hij het moeilijk heeft.