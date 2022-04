Rode Duivels zien in Qatar? Dat kost u minstens 2.500 euro

De ticketverkoop zelf is helder. Gisteren begon de tweede verkoopperiode, die loopt tot 28 april. De FIFA geeft drie opties: losse tickets, een pakket voor vier matchen in verschillende stadions en een pakket waarmee je een specifiek land kunt volgen doorheen het toernooi. Voor 60 euro woon je een groepsmatch bij, het goedkoopste finaleticket kost 533 euro.

Het zijn vooral de vlieg- en verblijfskosten die de wenkbrauwen doen fronsen. Wie de Rode Duivels tijdens de groepsfase (van 23 november tot 1 december) in Qatar wil volgen, betaalt vandaag minstens 2.530 euro.

De drie groepswedstrijden van de Belgen bijwonen kost minimaal 187 euro. Voor een vliegticket (heen en retour) betaalt u zeker 1.413 euro per persoon, en die prijzen zullen in principe alleen maar stijgen. Een verblijf van tien dagen in het goedkoopste appartementencomplex, geboekt via de FIFA-website, loopt op tot 930 euro. Voor een appartement met iets meer comfort of een betere ligging stijgt de prijs naar 3.310 euro. Zo zit u al snel aan een totaal van bijna 5.000 euro. Op Airbnb swingen de prijzen helemaal de pan uit.

“Die prijzen schrikken veel supporters af”, vertelt Michael Vandersteen, oprichter van de Limburgse fanclub Bemvoort. “Het grote verschil met het WK in Rusland is dat alle voetbalfans toen verspreid zaten over verschillende steden. De Rode Duivels speelden in pakweg Sotsji, anderen in Moskou of Sint-Petersburg. Nu zit iedereen op dezelfde locatie in een klein land. De vraag is groter dan het aanbod.”

Meer dan miljoen bezoekers

Er is vooral veel onduidelijkheid over de fandorpen (tentenkampen) en de hotels. Qatar maakt zich sterk dat er in november 130.000 hotelkamers klaar zullen zijn. De teams, officials en andere medewerkers krijgen voorrang, pas midden mei zal de FIFA de hotelboekingen openstellen voor supporters die al een ticket kochten. Het is maar af te wachten of het aanbod voldoende groot zal zijn; er worden tijdens het WK 1,2 miljoen bezoekers verwacht. En vooral: hoe duur zal het zijn?

“Het is een moeilijk verhaal”, zegt Guy Van den Broeck van de Belgische voetbalbond. “Ook wij hebben nog niet alle informatie. Wij raden alleszins af om nu al tickets te kopen. De supporters wachten beter. Wij verwachten dat er de komende weken meer duidelijkheid komt. We zijn wel zeker dat er voldoende tickets zullen zijn voor alle Belgische fans.”

De KBVB zal hoogstwaarschijnlijk met Brussels Airlines in gesprek gaan over supportersvluchten, die de kosten zouden drukken. Er komen binnenkort ook pakketten op de markt. “Wij proberen een pakket, vlucht en verblijf, samen te stellen van 1.500 à 2.000 euro voor een week, en 2.500 à 3.000 euro voor twee weken”, zegt Vandersteen. “Dat blijft veel geld, uiteraard. De supporters die het willen én kunnen betalen, zullen naar Qatar afreizen. De anderen moeten jammer genoeg thuisblijven. In mijn ogen moet een WK voor iedereen toegankelijk zijn. Maar de FIFA heeft voor Qatar gekozen, en dit zijn de gevolgen.”