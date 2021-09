Rode Duivels winnen ondanks valse start makkelijk in Estland en zijn alweer stap dichter bij WK 2022 in Qatar

Death, taxes and Romelu Lukaku, zo las een leuke tweet van het officiële Rode Duivels-account. Dat Romelu overal en altijd scoort, kan je inderdaad op aan. Een mistroostig stadion - de A. Le Coq Arena was met 6.000 fans nog niet voor de helft volgelopen - een zieltogende tegenstander: ‘Big Rom’ haalt er zijn neus niet voor op. Honger naar goals heeft ie altijd. Eerst kopte hij nog naast, de voorzet van Trossard was niet geheel op maat. Maar nog voor het halfuur werkte hij wel genadeloos af. Nog voor de Esten begrepen hadden dat Lukaku een draaibeweging maakte, lag de bal al in de verste hoek.

De mismatch tussen Lukaku en zijn mandekkers werd snel na de pauze nog wat pijnlijker. De pass van Vanaken aannemen, zich vrijdraaien en prinsheerlijk uithalen. Hein, de doelman met de leukste naam in het internationale voetbal, kon zich een derde keer kansloos omdraaien. Goal nummer 66 in interland nummer 99. Als er één iemand zondag tegen de Tsjechen een feestmatch verdient, is het Romelu Lukaku wel. De bookmakers doen er goed aan hun notering op een goal van Lukaku niet al te hoog te zetten.

Beeld Photo News

Martínez had ietwat verrassend in zijn basis voor Saelemaekers en Vanaken gekozen. Dat net zij aan de basis lagen voor de Estse opener na amper 133 seconden, stond niet in het script. Een risicovolle breedtepass waarop Vanaken aarzelde, werd wel erg knap afgestraft door de Est genaamd Mattias Käit. Het pleit voor Saelemaekers van Vanaken dat die 1-0 niet in het hoofd kroop. Die eerste dartelde geregeld op zijn rechterflank en had pech met een schot tegen de deklat, Vanaken leek wel in blauw-zwart shirt te spelen. Niet dat van Estland nota bene, wel van Club. Met vertrouwen. Op z’n Ronaldo’s - dixit Marc Degryse- timede hij zijn kopbal perfect voor de gelijkmaker op de perfecte voorzet van Eden Hazard. En Vanaken had ook de assist in huis op de tweede goal van Lukaku. Ook Trossard toonde opnieuw z’n gave voeten. En Eden dribbelde weer. De keuzemogelijkheden van Martínez in de breedte plots groter. Ongetwijfeld de echte winst van een avondje Tallinn.

In Estland, waar het een uur later is, liep het ondertussen al bijna tegen middernacht aan en Hein slikte er nog twee. Witsel zowaar, hij had maar in te tikken na weer goed werk van Saelemaekers en Hazard. Carrasco schotelde Foket de 1-5 voor. Het échec van een avondje Tallinn? De geregeld defensieve lapsussen. De gelegenheidsachterhoede Alderweireld, Denayer en Boyata bekoorde niet. Vanheusden verdient ongetwijfeld zijn kans tegen Tsjechië of Wit-Rusland volgende week.