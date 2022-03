Rode Duivels winnen gemakkelijk van Burkina Faso: 3-0 in vriendschappelijke interland

De Duivels, met nieuwkomers Sels, Bornauw, debutant Van Der Heyden, Foket, Trossard en Januzaj in de basis, begonnen moeizaam aan de partij. Bornauw speelde al snel te kort terug en Sels moest met een beenveeg Ouattara van een goal houden. Voor Bornauw was het zijn derde interland bij de Duivels, in de oefenmatchen in 2020 tegen Zwitserland en Ivoorkust lag hij al aan de basis van tegengoals. Hij ontsnapte. Burkina Faso bleef aardig meespelen, afstandschoten van Bayala misten het kader. Batshuayi schoof na veertien minuten de eerste Belgische kans naast.

Na zestien minuten was het dan een eerste keer raak voor de Duivels. Linkerwingback Trossard vond na een knappe combinatie Vanaken voor doel en de tweevoudige Gouden Schoen kopte eenvoudig raak, 1-0. Het was voor Vanaken zijn tweede goal in evenveel matchen bij de Duivels, zijn vijfde in totaal. De voorsprong stond nauwelijks op het bord of hij werd al verdubbeld. Januzaj wipte de bal op heerlijke wijze tot bij Batshuayi. Zijn schot werd nog gekeerd door Charleroi-doelman Koffi, maar Trossard was goed gevolgd en tikte de 2-0 binnen. De reactie van Burkina Faso kwam er met pogingen van Tapsoba en Traoré, maar beiden vonden het doelkader niet. Guiebre zette Sels aan het werk met een botsend schot. Aan de overkant plukte Koffi op spectaculaire wijze een voorzet van Tielemans uit de lucht. De Duivels gingen na een weinig opzienbarende eerste helft met 2-0 de rust in.

Na de pauze viel er aanvankelijk weinig te beleven in het Lotto Park. Het tempo van de Belgen lag te laag en de laatste pass bleef uit. Burkina Faso dreigde wel, Ouattara trapte van buiten de zestien vanuit stand op de paal, Sels stond paraat op een schot van de ingevallen Badolo. In het slot kwamen de Belgen toch opnieuw opzetten. Benteke stond net op het veld toen hij op Koffi stuitte. De spits van Crystal Palace viel uitstekend in en bekroonde zijn prestatie een kwartier voor tijd met een rake kopbal, opnieuw op assist van uitblinker Trossard, 3-0. De laatste kans was nog voor Burkina Faso. Sels toonde zich nog eens met een knappe parade op een vlam van Guiebre. Eindstand: 3-0.

Het is nu tot juni wachten voor een nieuwe samenkomst van de Rode Duivels. Dan staan vier duels in de nieuwe editie van de Nations League op het programma.