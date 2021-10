Rode Duivels verliezen ook troostfinale Nations League: België met 2-1 onderuit tegen Italië

De eerste helft bleef zonder doelpunten, maar meteen na de rust maakte Nicolò Barella er 1-0 van voor Italië. In de 65ste minuut volgde de 2-0, met een goal van Domenico Berardi via de penaltystip. Charles De Ketelaere zorgde nog voor de 2-1 in de 86ste minuut, maar daar bleef het uiteindelijk ook bij.

De Belgen sluiten de Nations League zo af met een bijzonder wrang gevoel. Na een dramatische avond werd er donderdag in de halve finales met 2-3 verloren van wereldkampioen Frankrijk, dat zo de Belgische droom om in Noord-Italië de prijzenkast voor het eerst te vullen, meteen aan diggelen sloeg. Het is ook de eerste keer dat er onder bondscoach Roberto Martinez twee keer op rij verloren werd.

De Rode Duivels moeten zich nu focussen op de WK-kwalificaties, met de laatste twee speeldagen van volgende maand. Op 13 november is er in Brussel het thuisduel tegen het nietige Estland, drie dagen later volgt de verplaatsing naar Wales.

Het verlies voor België kan ook betekenen dat de Rode Duivels de nummer 1-plaats op de FIFA-ranking zullen verliezen. Toegegeven: zó veel waarde heeft die ranking niet. Toch gaf bondscoach Roberto Martínez aan dat het voor hem wel “belangrijk” is. De Rode Duivels staan al ruim drie jaar (sinds 20 september 2018) onafgebroken op nummer één. En hoe je het ook draait of keert, dat is een symbolische opsteker voor de ‘gouden generatie’ die tot dusver geen hoofdprijzen won.

Maar in die ranking kan verandering in kan komen nu er effectief verloren is van Italië in de troosting van de Nations League. De Duivels staan nu op 1.832,33 punten. Die blijven ongewijzigd bij een eventuele nederlaag, omdat het gaat om een knock-outwedstrijd. Maar Brazilië kan de komende dagen wel genoeg punten sprokkelen om dan over de Belgen te wippen. De Seleção speelt deze week tegen Colombia en Uruguay. Als het die twee WK-kwalificatiematchen wint, komt het op 1.832,99 punten en dus op nummer één.