Rode Duivels treffen Nederland, Wales en Polen in groepsfase van Nations League

Omdat de Rode Duivels dit jaar de Final Four bereikten, zat ons land in League A, de hoogste divisie, in pot 1 en ontliep het zo grootmachten Frankrijk, Spanje en Italië. Nederland werd de tegenstander uit pot 2. De poule werd aangevuld door Polen en Wales.

Alle groepswedstrijden (heen en terug) zijn voorzien in juni en september 2022, met vier van de zes speeldagen in juni en de twee overige dus twee maanden later. De vier groepswinnaars stoten door naar de Final Four, die in juni 2023 georganiseerd wordt.

De Rode Duivels schopten het in de voorbije editie van de Nations League tot in de Final Four, nadat ze groepswinnaar werden voor Denemarken, Engeland en IJsland. Het finaletoernooi verliep niet zoals verhoopt voor het nummer 1 op de FIFA-ranking, de Belgen verloren van zowel Frankrijk (2-3) als Italië (1-2) en eindigden op de vierde plaats. De Fransen volgden op de nog korte erelijst Portugal op.

LEAGUE A

Groep 1: Oostenrijk, Kroatië, Denemarken, Frankrijk

Groep 2: Tsjechië, Zwitserland, Portugal, Spanje

Groep 3: Hongarije, Engeland, Duitsland, Italië

Groep 4: Wales, Polen, Nederland, België

LEAGUE B

Groep 1: Oekraïne, Schotland, Ierland, Armenië

Groep 2: IJsland, Rusland, Israël, Albanië

Groep 3: Bosnië en Herzegovina, Finland, Roemenië, Montenegro

Groep 4: Zweden, Noorwegen, Servië, Slovenië

LEAGUE C

Groep 1: De Faeröer eilanden, Litouwen, Luxemburg, Turkije

Groep 2: Cyprus/Estland, Kosovo, Griekenland, Noord-Ierland

Groep 3: Kazachstan/Moldavië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Slovakije

Groep 4: Gibraltar, Georgië, Noord-Macedonië, Bulgarije

LEAGUE D

Groep 1: Liechtenstein, Kazachstan/Moldavië, Andorra, Letland

Groep 2: Malta, Cyprus/Estland, San Marino