Rode Duivels treffen Canada, Marokko en Kroatië op WK 2022 in Qatar

De Belgen spelen hun openingswedstrijd op 23 november tegen Canada. Vier dagen later (27 november) volgt op de tweede speeldag de wedstrijd tegen Marokko. De groepsfase wordt op 1 december afgesloten met de clash tegen de Kroaten, een duel tussen de nummers twee en drie van het vorige WK. Het wordt tevens de eerste keer dat beide landen op een groot toernooi tegenover elkaar staan. Het speelschema, met daarin de starturen van de wedstrijden en de toegewezen stadions, wordt later bekendgemaakt.

Met een positie in een van de laatste groepen kreeg bondscoach Roberto Martinez min of meer wat hij voor de loting gehoopt had. Omdat het WK dit jaar tijdens de wintermaanden gespeeld wordt, zal er in plaats van drie weken slechts één week voorbereiding zijn. Dankzij hun plaats in groep F werken de Belgen hun eerste wedstrijd in Qatar twee dagen later af dan de teams in groepen A en B, die het toernooi op 21 november aanvatten. Op 24 november wordt in de groepen G en H de groepsfase afgesloten.

Als België - zoals toch te verwachten valt - groep F overleeft, speelt het tegen een land uit groep E, de groep met Duitsland en Spanje. Meteen een kraker in een mogelijke achtste finale dus.

Voor de Rode Duivels wordt het WK in Qatar het derde op een rij, na de WK’s in 2014 en 2018. Dat is geen record, want tussen 1982 en 2002 waren de Belgen er zes keer op rij bij. Met in de tussentijd ook nog kwalificaties voor de EK’s van 2016 en 2020 is het wel al het vijfde grote toernooi op rij voor deze Gouden Generatie, die stilaan aan zijn laatste kunststukje toe is.

Met een derde plaats op het WK van vier jaar geleden in Rusland werd voor ons land het beste resultaat ooit neergezet. In de EK’s van 2016 en 2020, en het WK van 2014, waren de kwartfinales telkens het eindstation. De Final Four van de Nations League werd in de herfst van vorig jaar in het Noord-Italiaanse Turijn afgesloten met de vierde plaats.