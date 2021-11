Rode Duivels sluiten jaar af als nummer één, Brazilië sluipt dichterbij

Met een zege tegen Estland en slechts een draw op bezoek bij Wales dreigden de Belgen reeds dit najaar hun leidersplaats kwijt te zijn, maar achtervolger Brazilië bleef in Argentinië steken op een gelijkspel en zo sluit ons land voor het vierde jaar op rij en voor de vijfde keer in totaal het jaar af als nummer een van de wereld. De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt.

De eerstvolgende ranking wordt op 23 december bekendgemaakt, maar dan moeten er geen wijzigingen verwacht worden, aangezien er in de laatste maand van het jaar geen interlands met inzet gespeeld worden. Begin volgend jaar ligt de situatie helemaal anders. Brazilië werkt in januari, februari en maart nog minstens vier WK-kwalificatiewedstrijden af, terwijl er voor de Belgen in maart enkel twee oefeninterlands zijn weggelegd. Daarin zijn er volgens het complexe algoritme van de Wereldvoetbalbond een pak minder punten te verdienen en zo zou het best kunnen dat de vijfvoudige wereldkampioen in het voorjaar de leidersplaats overneemt. Op 1 april volgt dan de loting voor het WK in de Qatarese hoofdstad Doha. België zal dan logischerwijs bij de reekshoofden zitten. Dat statuut is voorbehouden aan het organiserende land en de zeven hoogst genoteerde landen op de FIFA-ranking.

In de top tien van de ranking zakt Italië van de vierde naar de zesde plaats. De Europese kampioen is in de WK-kwalificaties veroordeeld tot het spelen van de barrages. Engeland (4e) en Argentinië (5e) gaan zo één plaatsje vooruit, wereldkampioen Frankrijk is nog steeds derde. Denemarken boekt één plaats winst en is nu negende, voor Nederland, dat de top tien opnieuw binnenkomt. Mexico ging vijf plaatsen achteruit van negen naar veertien.