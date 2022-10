Rode Duivels kennen pad richting EK 2024, maar met welke bondscoach?

Het vraagstuk blijft beroeren. Wat met Roberto Martínez, die na het WK in Qatar einde contract is? De Belgische voetbalbond sluit een verlengde samenwerking niet uit. ‘Hij heeft hier een winnaarscultuur geïntroduceerd.’

Het Festhalle-expositiecentrum in Frankfurt, zondagmiddag, drie kwartier na de loting. De mixed zone van groep F was nagenoeg leeg. Roberto Martínez (49) moest er eens om lachen. Dat krijg je, met zo’n overvolle kalender. Het WK en zelfs de final four van de Nations League moeten nog plaatsvinden, en daar is het parcours richting het EK in 2024 al. Dat loopt via Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en nog maar eens Estland. Zorgen voor later.

Veel belangrijker is wat er de komende weken en maanden gebeurt. Hoe de Rode Duivels zich straks in Qatar melden, wat het WK zelf brengt en wie nadien de bondscoach is.

Toenemende kritiek

Dat het contract van Martínez eind dit jaar afloopt is intussen genoegzaam bekend. Dat de kritiek op zijn keuzes – mede door de nederlagen het voorbije anderhalf jaar tegen Italië (2x), Frankrijk en Nederland (2x) – steeds luider klinkt ook. Zijn populariteit is tanend.

“Daar moeten we doorkijken”, zegt CEO Peter Bossaert van de Belgische voetbalbond KBVB. “Het mag geen populariteitspoll worden, want dan ga je in het voetbal nooit lang overleven. Je weet hoe het gaat: twee goede wedstrijden en een coach is ontzettend populair; twee slechte en hij kan er zogezegd niets van. We moeten door die moeheid kijken, die wellicht bestaat, en een objectieve beslissing nemen. De bond moet zich afvragen: wie is voor ons de beste bondscoach en de beste technisch directeur?”

Bossaert is daarbij geneigd om Martínez te antwoorden. De twee houden er niet alleen een uitstekende relatie op na, de appreciatie en het respect is evenzeer groot.

CEO Peter Bossaert noemt de bondscoach een goede ambassadeur voor het Belgische voetbal." Beeld Photo News

“Wat de buitenwereld niet ziet, is het werk dat Martínez elke dag met zijn team verzet. Dan heb ik het niet alleen over de Rode Duivels maar ook over de toekomst van ons voetbal. Kijk, Martínez is een fantastische bondscoach en daarnaast een onwaarschijnlijk goede langetermijndenker. Dat is wat je nodig hebt als technisch directeur. Natuurlijk beoordeelt hij zichzelf niet, dat is niet de bedoeling. Daar gaat het ook niet over. Wel dat hij heel veel deuren voor ons opent, overal ter wereld. Dat hij een goede structuur heeft neergezet en een winnaarscultuur heeft geïntroduceerd. Martínez weet ook heel goed welke spelers in de toekomst in aanmerking komen. En hij is een goede ambassadeur voor het Belgische voetbal. Martínez en de KBVB hebben een klik.”

Waarna Bossaert fijntjes opmerkte: “Je moet goed nadenken over wat je, zonder elkaar, kwijt zou zijn.”

Volgende generatie

Ook Martínez sluit een verlengd verblijf allesbehalve uit. “Als ik voel dat ik het verschil kan maken en kan blijven groeien in deze job, dan zal ik de eerste zijn om te luisteren naar wat de federatie wil.”

Om maar te zeggen: het hoeft niet bij zes jaar te blijven voor de Spanjaard. Martínez heeft het zowel professioneel als privé naar zijn zin in België. De doorstroming van een volgende generatie bezorgt hem naar eigen zeggen nieuwe uitdagingen.

“We werken nu al twee jaar met die nieuwe jongens. Ik heb een goede kijk op hun kwaliteiten en veel informatie. Je raakt bovendien gehecht aan hen. Net zoals je begint te zien wat er mogelijk is op volgende EK’s en WK’s”, stelde Martínez.

“Weet je, ik ben echt blij dat we niet met één generatie aan de slag zijn. Doku, De Ketelaere, Debast… Allemaal spelers met wie iedereen al vertrouwd is, terwijl we nog geen afscheid hebben genomen van de initiële generatie. Wel, dat zorgt ervoor dat er straks géén grote kloof zal ontstaan en we niet een scenario zullen meemaken zoals in 2009, toen België 66ste stond op de wereldranglijst. België moet de komende twintig jaar in de top tien staan, wie ook de bondscoach is.”

Martínez herhaalde nog maar eens dat hij naar Qatar trekt met het idee dat er “no tomorrow after that” is. En dat hij steeds met de ingesteldheid werkt alsof hij nog vijftig jaar bondscoach van België zal zijn.

Bossaert: “We zullen de volgende weken en maanden beslissen welke kant we opgaan. Dat kan met Martínez zijn. En als het zonder hem is, zijn we goed voorbereid.”