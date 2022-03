Rode Duivels geven twee keer voorsprong uit handen in Ierland: 2-2

Ierland begon de partij in het Aviva Stadium enthousiast met veel druk op de bal. Enkele keren Belgisch balverlies waren het gevolg. Na twaalf minuten kwam er toch opeens ruimte. Via Tielemans en Vanaken ging de bal naar Batshuayi en de Besiktas-aanvaller liet zich meteen gelden. Hij glipte naar binnen langs de Ierse kapitein Coleman en schoot de bal fraai overhoeks voorbij doelman Kelleher, 0-1. Batshuayi was bedrijvig en was voor halverwege de eerste helft nog twee keer dichtbij een doelpunt.

Michy Batshuayi. Beeld Action Images via Reuters

De Ieren hervonden pas over het halfuur hun drive naar voren. Eerst knalde woelwater McClean nog naast, maar na 35 minuten was het wel raak. Ogbene trok de stand gelijk met een halve omhaal. Zijn poging week nog af op het hoofd van Denayer en ging zo tegen de touwen, 1-1. De Duivels sleepten zich vervolgens naar de rust.

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde: met een gevaarlijk Ierland. Vanaken liet zich na twee minuten knullig de kaas van het brood eten en kapitein Tielemans moest met een finale tackle een poging van Robinson van de lijn halen. Boyata keerde vervolgens ook nog een schot van McClean. De Ieren draaiden warm, maar het doelpunt viel aan de overkant. Vanaken kopte een hoekschop van Hazard, via Coleman, voorbij een kansloze Kelleher, 1-2. De reactie van Ierland kwam er met een knappe dribbel en schot van Robinson, maar Mignolet stond pal.

Martinez had met Foket, Januzaj, Benteke en debutant Mangala intussen enkele nieuwe namen in het veld gebracht en dat verbeterde het samenspel niet. De Ieren kregen in de slotfase toch nog wat ze verdienden. De ingevallen Browne kopte vijf minuten voor tijd een voorzet van Ogbene tegen de netten, 2-2. Een vernieuwd België kon tegen een strijdvaardig, maar voetballend beperkt, Ierland te weinig overtuigen.

Dinsdag spelen de manschappen van Roberto Martinez nog vriendschappelijk in het Lotto Park tegen Burkina Faso. Nadien is het wachten tot juni voor vier duels in de nieuwe editie van de Nations League.