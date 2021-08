Rode Duivels blijven autoritair leider op de FIFA-ranking

De Belgische nationale elf, onder leiding van Roberto Martinez, blijven op de eerste plaats staan van de FIFA-ranking met 1.822 punten. Brazilië wipt met 1.798 punten over Frankrijk (1.762 punten), dat op het recente EK teleurstelde door te verliezen met strafschoppen van verrassing Zwitserland in de achtste finales. Verliezend EK-finalist Engeland volgt op een vierde plaats met 1.753 punten, EK-winnaar Italië (1.745 punten) vervolledigt de top vijf.

De Rode Duivels voeren de ranking onafgebroken aan sinds september 2018, na hun bronzen medaille op het WK in Rusland. Enkel voetbalgrootmachten Brazilië en Spanje, die nu zevende staat, stonden al langer aan de leiding in de geschiedenis van de FIFA-ranking. België leidt nu al meer dan 1.000 dagen.

Ondanks de vroege uitschakeling op het EK mogen Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard en co zich dus wel onofficieel de beste nationale elf ter wereld blijven noemen. Er staat echter een druk najaar voor de boeg, waarbij veel punten gewonnen of verloren kunnen worden. In september gaan de Rode Duivels naar Estland en Wit-Rusland, en spelen ze thuis tegen Tsjechië in de voorronde van het WK 2022 in Qatar. In oktober volgt de eindfase van de Nations League, waar ook Italië, Frankrijk en Spanje aan deelnemen. Ten slotte wordt in november de laatste speeldag van de WK-voorrondes gespeeld, met een thuiswedstrijd tegen Estland en een uitwedstrijd in Wales.