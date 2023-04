Rode Duivel Zinho Vanheusden: ‘Ik plan mijn carrière niet, het leven kan je toch niet voorspellen’

In zijn donkerste dagen verloor Zinho Vanheusden (23) soms de moed, maar nooit de hoop. Nu, eindelijk blessurevrij op het trainingsveld van AZ, verheugt de Rode Duivel zich op wat er komen gaat. ‘Ik doe het nog omdat ik weet dat de kwaliteit er nog is.’

Sterkhouder van de nationale ploeg en een Europese topclub, dat is wat er voor Zinho Vanheusden in de sterren geschreven stond. Op zijn 16de van Standard naar Inter Milaan, jaren later de omgekeerde weg voor een recordsom van 12,6 miljoen euro. De verdediger was een brok zelfvertrouwen. Werd op zijn 19de aanvoerder van Standard. Speelde mee in een oefeninterland tegen Ivoorkust.

Maar altijd die blessures weer. Gescheurde kruisbanden, kraakbeen en dit seizoen, net toen hij op weg was naar een basisplaats bij AZ, een gebroken voet. “Twee jaar lang heb ik liggen sukkelen”, zucht hij. “In al die tijd heb ik geen interviews gegeven. Voelde ik me niet comfortabel genoeg voor. Wat moest ik ook zeggen?”

Maar nu, met Anderlecht-AZ in aankomst, wil hij zijn verhaal doen. “Omdat ik voor het eerst in twee jaar pijnvrij kan trainen. Ik heb mijn lach teruggevonden.”

In de zomer van 2021 verliet hij Standard voor een vijfjarig contract bij Inter. Een uitleenbeurt aan Genoa volgde. “Mijn periode bij Standard zat erop. Ik wilde de volgende stap zetten. Ondanks dat de resultaten niet geweldig waren, ging het goed in Italië. Ik speelde topwedstrijden in topstadions tegen topspelers. Na 16 matchen geraakte ik opnieuw geblesseerd. Een aanhechtingsprobleem. Net toen ik op dat podium stond, moest ik een keuze maken: opereren of met pijn doorspelen, wetende dat het probleem alleen maar erger kon worden. Ik probeerde het een paar wedstrijden, maar koos er finaal voor om mijn carrière niet in gevaar te brengen. Ik wil nog lang voetballen, dus ben ik voor de operatie gegaan.” Seizoen voorbij.

In het shirt van Genoa. Beeld Photo News

Een nieuwe uitleenbeurt diende zich aan. “Het werd AZ Alkmaar, omdat hier een uitstekende medische begeleiding is. Het is een mooie club met goeie spelers en staf. Rond september begon ik terug te trainen. Alles ging goed. Ik zat lekker in mijn vel en begon steeds meer minuten te maken.”

En toen ging ex-Club Brugge- en Utrecht-spits Bas Dost op zijn voet staan. “Net op het botje dat wat fragieler is. Kan iedereen overkomen. Ik heb toen doorgespeeld, want in mijn hoofd klonk het ‘neen, dit kan niet waar zijn. Ik mag gewoon niet terug geblesseerd zijn’. Ik liep op de zijkant van mijn voet en dacht dat het wel zou overgaan. Een kneuzing of zo. Een dag later kon ik niet meer stappen. Mijn voet bleek gebroken.”

Mentaal was het zijn zwaarste beproeving, zo zegt Vanheusden. “Het was de eerste keer dat ik er echt doorheen zat.” Zijn stem kraakt. “Hiervoor was ik altijd sterk en overtuigd dat ik terug zou komen. Maar deze keer… Ik was net terug en moest alweer geopereerd worden. Weer drie maanden kwijt en eigenlijk ook weer een seizoen verloren. Ik was er echt klaar mee. Voetbal is mijn leven, maar als je al zoveel hebt meegemaakt en je breekt dan weer je voet denk je wel ‘het is goed geweest’. Of ik echt aan stoppen heb gedacht?” Hij schudt het hoofd.

Dat vervelende gevoel ging over. Met de hulp van vrienden, familie en zijn club pikte hij de draad weer op. “Er zijn veel mensen die me hebben geholpen, maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Niemand anders kan het voor je doen. AZ heeft ook altijd veel begrip voor mijn situatie getoond. Als ik soms even thuis moest zijn, was dat oké. Daar ben ik de club dankbaar voor. Dit is nu de eerste periode dat ik terug voluit aan het trainen ben. Fysiek heb ik een achterstand – dat besef ik ook wel. Maar ik hoef mij geen zorgen meer te maken over pijn. Al zit ik ergens met een leegte, omdat ik al zoveel heb gemist.”

Beeld Getty Images

Geen ‘Wat als?’

Met de vraag ‘Wat als?’ is Vanheusden niet bezig. “Je kunt de tijd toch niet terugdraaien.” Maar zijn ambities heeft hij niet opgeborgen. “Omdat ik zeker weet dat het nog kan als ik echt fit ben. Ik snap dat sommige mensen aan mij twijfelen – ik kan moeilijk ontkennen dat ik vaak geblesseerd ben geweest - maar ik doe het nog omdat ik weet dat de kwaliteit er nog is. Ik zou niets liever willen dan meteen weer top te zijn, alleen werkt de wereld helaas niet zo. Ik heb tijd nodig om mijn niveau op te krikken. Daarom doe ik het nu rustig aan. Elke dag trainen. Niet te veel zorgen maken over spelen of niet spelen. De rest komt wel.”

De tegenslagen hebben hem doen beseffen dat er meer is in het leven dan voetbal alleen. “Ik ben als persoon heel fel gegroeid”, merkt hij op. “Omdat ik mezelf constant ben tegengekomen. Altijd heb ik mijn limieten moeten verleggen en verhogen. Weet je wat het ook is? Op mijn 18de stond ik in de ploeg bij Standard en was alles en iedereen positief. Je verdient goed, zit in die voetbalbubbel en denkt dat er niets anders bestaat, maar dat is gewoon niet zo. Andere dingen zijn veel belangrijker in het leven: tijd met je familie, je vrienden, je vriendin, de gezondheid van mensen…”

Beeld Getty Images

Waar hij komend seizoen zal voetballen is nog niet duidelijk. AZ heeft een aankoopoptie, maar door de aanzienlijke hoogte daarvan en de ontwikkeling van enkele jeugdspelers is het haast uitgesloten dat die gelicht zal worden. Hij zit nu aan zes wedstrijden voor de Alkmaarse club. “Als ik de ploeg kan helpen, zal ik dat zeker doen. Het belangrijkste voor mij wordt gewoon ergens fit aan een voorbereiding te beginnen. Dat heb ik al drie jaar niet meer meegemaakt.”

Bij Inter heeft hij nog een contract tot 2026. “Het is natuurlijk een mooie club, maar ik ben hier niet om te zeggen dat ik daar de komende jaren in de ploeg moet geraken. Door alles wat er gebeurd is, sta ik met beide voeten op de grond. Aan carrièreplanning doe ik niet. Je weet toch niet hoe het leven zal gaan.”

Terug naar huis?

Wie Vanheusden een beetje kent, weet dat er één ploeg is waar hij het liefst zou willen spelen: Standard. Zijn ex-club toonde in de winter belangstelling, net als Zulte Waregem. Tot een terugkeer naar Luik kwam het niet. “Het was niet het juiste moment en de deal bleek te gecompliceerd. Maar Standard is mijn club, ja. Die optie zal ik altijd overwegen. Als beide partijen er beter uitkomen, is het deze zomer mogelijk. Die liefde zal altijd blijven bestaan.”

Vanheusden bij Standard, ergens is het ook unfinished business. Die beruchte schreeuw in een leeg Sclessin voelt aan als zijn afscheid bij de club. Het was op die novemberavond in 2020, tegen KV Oostende, dat hij voor de tweede keer een kruisband scheurde. “Die schreeuw was meer uit angst voor wat er komen ging”, legt hij uit. “Het was in volle coronatijd, waardoor het muisstil was in het stadion. Ik hoorde zelf alles en wist meteen hoe laat het was. Het was zo’n moment dat iedereen wel heeft gezien. Ik kreeg toen veel steun van buitenaf. Dat voelt goed, maar na een tijdje beland je in de schaduw. Mensen zie niet meer hoe hard je daarna moet werken. Dat is toch anders.”

Beeld BELGA

“Daarom, als je me nu zou vragen of ik zou tekenen voor tien blessurevrije jaren bij Standard: ik zou het waarschijnlijk wel doen. Alleen al om dat ik het zo fel heb gemist om elke week te kunnen spelen. Anderzijds, je weet nooit hoe ver ik het nog kan schoppen als ik in de flow geraak. Mij hoor je niet zeggen dat ik ooit de WK- of Champions League-finale zal spelen – dat zou gek zijn. Laat mij eerst maar presteren.”

Rode Duivels

In de zomer wordt Vanheusden 24. Intussen breken generatiegenoten als Arthur Theate en Wout Faes, verdedigers die een veel minder grote toekomst werden voorspeld, door op het internationale toneel. Jaloezie voelt hij niet. “Het zijn allemaal vrienden van me en ik gun ze het oprecht. Het zou toch belachelijk zijn als ik zou hopen dat zij niet zouden spelen? Als ik fit ben moet ik de concurrentie maar aangaan.”

Wel kreeg de Limburger onlangs een telefoontje van Domenico Tedesco. “Dat deed me deugd”, zegt hij met een brede glimlach. “Het geeft vertrouwen dat hij me niet vergeten is. Ik heb één oefeninterland met de nationale ploeg gespeeld (eind 2020 tegen Ivoorkust, red.), maar dat was slechts een voorproefje. In mijn ogen is mijn carrière nog niet echt begonnen. Ik heb al heel mooie momenten gekend met Standard en speelde 100 profmatchen, toch voelt het alsof ik nog in de wachtrij sta. Ik hoop nog altijd dat ik een momentum kan vinden en match na match kan beginnen spelen. Dan geraak ik uit die vicieuze cirkel. Ik geloof daar ook echt in – anders zou ik het niet meer doen.”

Even aarzelt hij. “Wat het belangrijkste is, is dat ik terug gelukkig ben en geniet. Laat dat mijn boodschap zijn.”

Zinho Vanheusden met Michy Batshuayi bij de Rode Duivels. Beeld BELGA