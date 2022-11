Rode Duivel Wout Faes geniet van hoge intensiteit in Engeland: ‘Op training mag je vol in duel gaan’

In twee jaar van Oostende, via Leicester, naar Doha. Wout Faes groeide in de Premier League uit tot een sterkhouder en verzekerde zich daarmee van een plekje in de WK-selectie van de Rode Duivels. ‘Ik ben er klaar voor’, zegt de centrumverdediger.

Zeventien miljoen euro telden The Foxes de voorbije zomer neer voor Wout Faes (24). Een hoop geld, maar in Leicester hebben ze allesbehalve spijt van de transfer. Het jeugdproduct van Anderlecht veroverde er al snel een basisplek. “Ik ben blij dat ik de stap naar de Premier League heb gezet”, zegt Faes. “Het voordeel was dat ik meteen in de eerste elf ben beland.”

De competitiestart verliep niet goed, weet Faes. De club van mede-Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne stond zelfs even laatste. “De kwaliteit was altijd wel aanwezig, dat merkte ik meteen toen ik toekwam. Er is toen nooit paniek geweest. Het vertrouwen en de defensieve stabiliteit zijn inmiddels teruggekeerd. We hebben alles in handen om er nog een mooi seizoen van te maken.”

Maar eerst Qatar dus. Faes denkt dat hij zijn ticket mede te danken heeft aan zijn verhuis naar de Premier League. “Hiervoor speelde ik bij Stade Reims in de Ligue 1. Die competitie werd minder gevolgd. Mijn transfer heeft alleen maar positieve gevolgen gehad. Ik denk dat ik zo meer in de picture bij Roberto Martínez ben gekomen.”

Nochtans wordt het internationals vaak afgeraden om vlak voor een eindtoernooi van club te veranderen. “Een gok wil ik het niet noemen”, stelt hij. “Ik merkte in Frankrijk dat ik toe was aan een volgende stap in mijn carrière. Ik beklaag het mij zeker niet. De intensiteit in Engeland bevalt me wel. Op training mag je er vol in duel gaan. En ik hoef niet uit te leggen dat het tempo tijdens wedstrijden bijzonder hoog ligt. Het gaat mij voorlopig goed af.”

Ander spelsysteem

Donderdag, voordat de bondscoach zijn selectie bekendmaakte, was Faes er niet volledig gerust op. “Logisch, denk ik. De voorbije keren dat ik bij de nationale ploeg zat, heb ik niet veel gespeeld. Maar zoals gezegd: mijn transfer naar Engeland en mijn prestaties daar zullen de doorslag hebben gegeven.”

Bij Leicester speelt hij in een systeem met vier verdedigers. “De Rode Duivels zullen hun systeem nu niet plots omgooien. Er wordt al jaren gewerkt met een driemansdefensie, die automatismen zijn er. Geen probleem voor mij. Ik heb het voordeel dat ik op bijna alle posities achterin kan spelen. Vorig jaar bij Reims heb ik ook met drie verdedigers gespeeld, dus die ervaring heb ik wel.

“Of ik de concurrentie kan aangaan? Ik ben klaar om te spelen”, vindt de ex-speler van KV Oostende. “Uiteraard heeft de bondscoach de jonge gasten ook geselecteerd om de volgende toernooien voor te bereiden. Het is aan Martínez om de keuzes te maken, ik wil het hem zo moeilijk mogelijk maken.”