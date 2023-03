Rode Duivel Toby Alderweireld: het sprookjesboek van de man met 127 caps in zeven hoofdstukken

Kirin Cup

Kevin Roelandts, hoe zou het nog met hem zijn? Of Geoffrey Mujangi Bia? Zouden ze Toby Alderweireld vandaag een appje sturen om hem te feliciteren met zijn interlandcarrière? Zouden ze überhaupt zijn recentste nummer nog hebben zitten?

Anno 2009 waren zij er immers bij toen Toby Alderweireld zijn internationaal debuut maakte voor België. Op de Kirin Cup, als dat u nog iets zegt. Een drielandentoernooi waar België het opnam tegen Chili (1-1) en gastland Japan (4-0-nederlaag). Interim-bondscoach Frank Vercauteren - intussen als technisch directeur opnieuw aanwezig bij de KBVB - moest het daar doen met een ‘noodselectie’, omdat veel ervaren Duivels hun kat hadden gestuurd naar het invitatietoernooi. Verzuurd sfeertje. In die omstandigheden kregen nieuwe jongens hun kans. Zo ook Alderweireld, die in beide matchen de negentig minuten vol maakte. Ook gedebuteerd tegen Chili: Ritchie De Laet (toen speler van Manchester United), Radja Nainggolan (toen bij Piacenza) en Jelle Vossen (destijds actief bij Racing Genk).

De prestatie van de Duivels op de Kirin Cup heeft de geschiedenisboeken niet gehaald. Althans, niet de pagina’s met een gouden randje. Misschien ergens in een duister hoekje, want over dat optreden werd haast alleen met schande gesproken. In het Duivels sprookjesboek van Alderweireld is het echter cruciaal gebleken. Hoofdstuk 1 zelfs.

Toby Alderweireld debuteerde in 2009 op de Kirin Cup. Beeld BELGA/VTM

Eerste interlandgoal

Japan, Hongarije, Bosnië-Herzegovina, Schotland en San Marino. Wellicht de enige keer dat die vijf landen in hetzelfde rijtje staan, is wanneer we het lijstje interlandgoals van Toby Alderweireld erbij nemen. Zijn eerste kopte hij op 19 november 2012 binnen in een met 2-3 verloren oefenmatch tegen Japan, toen al 31 caps ver.

Voor de nul officieel van het bord mocht worden geveegd was het wachten tot 2016, op het EK. Hij brak de ban uitgerekend in de achtste finales tegen Hongarije op voorzet van Kevin De Bruyne, waar scoren bij de nationale ploeg daarvoor “nog niet wou lukken”, zei Alderweireld toen. “Maar het doet enorm deugd.” Vijf goals en twaalf assists op 127 interlands. Een man van de aanvallende statistieken is Alderweireld nooit geweest. Ook niet in clubverband, waar hij aan 27 stuks zit in meer dan 500 matchen. Al is dat voor een verdediger zo slecht nog niet. Vooral defensief springt hij er bovenuit met 53 clean sheets.

Alderweireld scoorde tegen Hongarije z'n eerste officiële interlandgoal. Beeld BELGA

Nieuwe generatie op groot toernooi

Voor het eerst in jaren was België er nog eens bij op een groot toernooi. En Alderweireld kon daarbij niet ontbreken in de selectie van Marc Wilmots. Hij was toen al onbetwist titularis - op rechtsachter weliswaar. Centraal waren Kompany en Van Buyten de logische opties, zijn concurrenten Guillaume Gillet en Anthony Vanden Borre moesten het onderspit delven.

Tegen Algerije maakte Alderweireld samen met de hele nieuwe generatie Duivels zijn debuut op een groot toernooi. België boog een achterstand nog om dankzij goals van Fellaini en Mertens. Brasília werd toen het eindstation tegen Messi en Argentinië in de kwartfinale.

Welsh drama

Op het EK in 2016 lag de weg naar de halve finale eigenlijk open voor België. Met de ervaring van het WK twee jaar eerder, en met haast iedereen op zijn allerbeste niveau, was de groep eigenlijk klaar om te oogsten. In een groep met Italië, Ierland en Zweden gingen de Duivels als tweede door, maar zo kwamen ze aan de op papier makkelijkere tabelhelft terecht. Alderweireld was de rode draad in de defensie, die door de afwezigheid van aanvoerder Kompany toch wat onthoofd was. Toen Vertonghen en Vermaelen in de kwartfinale ook nog wegvielen, moest Alderweireld het oplossen met Denayer en Jordan Lukaku naast zich. Herinnert u zich die kapbeweging van Robson-Kanu nog? België uitgeschakeld door Wales, en het land op zijn kop.

Beeld Photo News

From Russia, with bronze

Het eerste shot in zijn afscheidsvideo spreekt boekdelen. Met een ultieme tackle keert hij een poging van Tottenham-ploegmakker Eric Dier nog van de lijn in de wedstrijd om het brons in Rusland. Het tweede shot is even veelzeggend: de viering achteraf op de Grote Markt in Brussel. Momenten die Alderweireld koestert. En die hij heeft afgedwongen.

Onder Roberto Martínez verhuisde Alderweireld iets meer naar het centrum, in die driemansdefensie. Tegen Tunesië bediende hij Hazard nog met een van zijn kenmerkende lange ballen. Zijn enige smet op dat WK: hij verloor Umtiti uit het oog. En die dekselse Fransman kopte in de halve finale toch wel niet de 1-0 voorbij Courtois zeker. Van dat dansje bij die viering schieten nu nog Belgen wakker. Al mogen we Alderweireld dat niet aanwrijven.

“Mijn mooiste herinnering als Duivel”, dan heeft de Antwerpenaar het over het WK van vier jaar later in Rusland, en meer bepaald die historische match tegen Brazilië. “Die ontlading, de energie, de passie in die wedstrijd. Tegen Japan lagen we er een ronde eerder bijna uit, maar knokten we terug. Tegen Brazilië was het alles wat deze ploeg kan brengen. Oud-Belgisch een resultaat vasthouden, tegen een van de grootste ploegen in het toernooi. Ze praten er nu nog over, en mensen zullen het nooit vergeten. Het is speciaal om daar een heel klein deel van te hebben mogen uitmaken.”

Beeld BELGA

‘Club van 100'

Jan Vertonghen en Axel Witsel. Dat zijn de enige twee Belgen die meer caps verzamelden dan de verdediger van Antwerp. In 2020 trad Alderweireld toe tot de ‘club van 100', die tot op vandaag nog altijd maar zeven leden telt. “Een mijlpaal. Honderd interlands spelen betekent dat je je bijdrage hebt kunnen leveren”, bleef hij daar nuchter bij. Als rechtsachter, centraal achterin, rechts in de driemansdefensie of zelfs als verdedigende middenvelder... het was hem om het even. Er waren zelfs dagen dat Alderweireld de corners trapte - en daar nota bene een assist uit puurde.

Alleen, een groot feestje was dat niet. België ontving IJsland op een lege Heizel in tijden van corona. “Wie mijn moeilijkste tegenstander was in die 99 interlands?”, werd hem gevraagd. Alderweireld, na even nadenken en met een knipoog: “Eden Hazard op training? Dat is het beste antwoord.”

Beeld Photo News

Golden Oldies

Van het recentste WK hebben de beelden zijn ‘aftermovie’ niet gehaald. Niet verwonderlijk. Het filmpje is een viering van zijn interlandcarrière, en Qatar was een collectief falen. De beelden waar De Bruyne en Alderweireld bij de bondscoach stonden te kibbelen tegen Canada, blijven nog het meest bij. Niets om vrolijk van te worden.

Nochtans was Alderweireld een paar maanden geleden een van de weinige lichtpuntjes in Qatar. De verdediging werd als “te oud” en “te traag” bestempeld door waarnemers en supporters. De roep naar verjonging klonk steeds luider. Maar daar was weinig van te zien op het veld. De defensie stond er. Alderweireld en Vertonghen hielden goed stand, en ontpopten zich tot de broodnodige leiders van de ploeg. Ze durfden zeggen waar het op stond. En met zijn assist voor Batshuayi - prima lange bal weer - had hij zelfs een belangrijke voet in de enige Belgische WK-goal.

Eden Hazard leek lang de enige Duivel die afzwaaide na het WK. Alderweireld stak zijn ontgoocheling over dat WK niet weg, maar kondigde tegelijk ook aan dat hij wou doorgaan als international. “Het is moeilijk afscheid te nemen van iets wat je zo graag doet. Dus zo lang ik fysiek in staat ben om te leveren wat ik op het WK heb geleverd, wil ik gewoon doorgaan.”

Maar de Antwerpenaar komt op zijn stappen terug. Een keuze van familieman Alderweireld. In Londen al, sinds zijn terugkeer in België misschien nog meer. Hij heeft in zijn leven al te veel familiemomenten moeten missen. De verjaardagsfeestjes. De vlaai bij de bomma. Op zijn 34ste is het tijd om daar verandering in te brengen.

Dat laatste WK mag slechts een voetnoot zijn in de carrière van een Duivels icoon. Want sprookjes hebben doorgaans een happy end.

“Bedankt voor jullie support. Ik zal jullie nooit vergeten.”

Getekend: Toby.