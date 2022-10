Robin Veldman, selfmade man, workaholic en nu de redder ad interim bij Anderlecht

“Ik heb vooralsnog niet de ambitie om op de stoel van de hoofdtrainer te gaan zitten in het betaalde voetbal.”

De Nederlandse podcast ‘Radio Camataru’ legde Robin Veldman op 31 augustus 2021 al de vraag voor. ‘t Kan verkeren. Vanmiddag leidde hij z’n eerste training bij het eerste elftal van RSC Anderlecht. Ad interim. “Maar goed: ik heb ook altijd gezegd dat ik coach van de U13 zou blijven.” Toen al hield hij een slag om de arm.

Veldman heeft een atypisch trainersprofiel. Profvoetbal was nooit aan hem besteed. “Ik kon wel een aardig balletje trappen, maar de stadions vol krijgen zat er voor mij niet in.” Niet als voetballer, tot gisteren ook niet als hoofdtrainer. Hij studeerde voor sportleerkracht. Anderlecht wordt voor hem een (minstens tijdelijke) vuurdoop, en dat na toch al 17 jaar in het trainersvak.

Beeld BELGA

De Nederlander werd met de nodige toeters en bellen binnengehaald bij Anderlecht, meer dan een jaar geleden. Eén van de meest beloftevolle jeugdtrainers in Nederland. Perfect voor de torenhoge Brusselse ambities met de RSCA Futures. Veldman verdiende zijn pluimen bij de jeugd van Heerenveen, vlak bij zijn voordeur. Als stagiair leidde hij al op zijn 17de voor het eerst een training. Twee jaar later koos hij resoluut voor een carrière als voltijds voetbalcoach, weliswaar bij de U13. Later passeerde Veldman ook bij de U17 en U19, en kluste hij bij als video-analist voor het eerste elftal, waar Trond Sollied toen even aan het roer stond. Na elf jaar Heerenveen kwam hij op de radar bij Ajax U16. De Toekomst. En dat weiger je niet zomaar.

Prestigeslag

Na vier seizoenen Amsterdam kwam Anderlecht vorig jaar aankloppen. Peter Verbeke nodigde hem uit, ook Vincent Kompany had z'n bijdrage in de onderhandelingen. “Bij een goed gesprek met Vincent Kompany en Peter Verbeke zag ik echt meteen dat we met onze visie en ons enthousiasme helemaal op dezelfde lijn zitten. Al tijdens de terugrit naar Nederland voelde ik: dit moet ik doen.” Een prestigeslag voor heel Anderlecht, want bij Ajax zagen ze Veldman niet graag vertrekken. Maar hij mikte hoger dan de U16, en Jong Ajax geeft veelal de voorkeur aan oud-spelers.

Veldman is een selfmade man. Net als Kompany is hij een workaholic. Van half zeven ’s ochtends tot ’s avonds laat op de club zitten is voor hem geen uitzondering. Hij leerde de kneepjes van het vak met vallen en opstaan, misschien nog meer dan een ander. “Ik moet het hebben van mijn kennis en mijn relatie met de spelers, om zo iedereen mee te krijgen in het verhaal. Spelers inspireren met besprekingen en trainingsvormen is voor mij veel belangrijker dan de rugzak die ik niet heb.”

Beeld BELGA

Enkele namen die doorheen de jaren de revue passeerden: Hakim Ziyech (nu Chelsea) - “wat die kon met een bal, was als jeugdspeler al indrukwekkend” -, Devyne Rensch (Ajax), Michel Vlap (ex-Anderlecht) ook. De grootste Ajax-talenten uit zijn U16-lichting moeten nog doorbreken.

Hij maakte een mooi geheel van de beloften van Anderlecht, als opvolger van Craig Bellamy. Hij hielp talenten als Duranville, Stroeykens en Stassin - alle drie de afgelopen weken volop hun kansen gekregen in 1A - eerst ontbolsteren in 1B. Van Debast “verwacht hij heel veel”. Vorig seizoen won RSCA U21 de beker, tot twee speeldagen geleden stonden de talenten van Neerpede zonder nederlaag aan de leiding. Met aanvallend, attractief en realistisch voetbal, volgens dezelfde tactische principes als Mazzu. “Om de overgang vlot te doen verlopen.” Of hij nu nog aan die principes zal vasthouden, valt nog af te wachten. “Robin is één van de steunpilaren in de heropbouw van de club”, gaf voorzitter Vandenhaute al aan dat Anderlecht op zoek gaat naar een andere T1. “We willen hem nu niet verbranden, want hebben hem nodig op lange termijn.”

Nu is het aan hem om die jeugdige Anderlecht-lichting te doen matchen met de ervaring van een Hoedt, een Refaelov... En liefst snel. Weet hij de groep opnieuw te prikkelen?

“Als je bij Ajax twee keer op rij verloor, dan kreeg je dat te horen in de wasserij. Dan dacht ik: ‘Waar bemoei jij je mee? Heb je de wedstrijd gezien?’”

Dat zal bij RSCA niet anders zijn. 1B is 1A niet.