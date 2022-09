Roberto Martínez roept met Zeno Debast één nieuwkomer op bij de Rode Duivels

De volledige selectie

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Zeno Debast, Jason Denayer, Wout Faes, Brandon Mechele, Arthur Theate, Jan Vertonghen

Vleugelspelers: Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Aanvallers: Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Dodi Lukebakio, Dries Mertens, Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Loïs Openda

Debast: ‘Droom die uitkomt’

“Een droom die uitkomt”, reageerde Debast op zijn selectie, die zelf vooral dacht dat hij opgeroepen zou worden voor de U21. “Er werd wel veel gesproken over een mogelijke selectie voor de A-ploeg, maar het blijft een verrassing. Wat ik ervan verwacht? Het niveau van de trainingen zal enorm hoog liggen. Ik zal sowieso veel bijleren. Het is voor mij allemaal wat snel gegaan, maar ik probeer altijd zoveel mogelijk mijn steentje bij te dragen.”

“Geen verrassing”, noemde Roberto Martínez de selectie van Zeno Debast voor de komende twee Nations League-wedstrijden dan weer. “Zeno heeft het altijd uitstekende gedaan bij de U19 en we wisten welke progressiemarge hij had. In juni heeft hij achter de schermen al bij de Rode Duivels gewerkt. Het was indrukwekkend om hem dit seizoen te zien voetballen. Zeno is een indrukwekkende jonge speler die nu al een belangrijke rol opeist bij Anderlecht. Op zo’n moment stop je met naar de leeftijd te kijken.”

Dat laatste doet Martínez overigens ook niet met Julien Duranville, dat andere Anderlecht-talent. Amper 16 jaar, maar Martínez zet de deur nu al open voor de Rode Duivels. “Julien is een uitzonderlijk talent dat nu in de selectie van de U19 zit. We houden zeker in de gaten hoe hij het daar doet.”