Roberto Martínez na de EK-sisser: ‘Er zijn talenten die snel belangrijk kunnen worden’

De uitschakeling tegen Italië is nauwelijks verteerd of daar zijn de Rode Duivels alweer. Volgende week geeft Roberto Martínez zijn eerste selectie sinds het EK. ‘We willen de ervaren spelers zo lang mogelijk aan boord houden.’

De bondscoach heeft er een deugddoende vakantie met zijn familie op zitten. “Het was goed om het hoofd leeg te maken", zegt hij. “Een groot toernooi is intens. Nadien is het nuttig om in alle rust terug te kijken. Je moet lessen trekken uit wat er gebeurd is.”

Hoe kijkt u terug op de exit tegen Italië op het EK?

“Het was een grote desillusie, dat kan ik niet ontkennen. Het team voelde het aan alsof we wat meer geluk nodig hadden. Maar misschien was de ontgoocheling groter dan ze moest zijn. Uiteindelijk wonnen we vier keer, er was veel overgave, de lat is hoger gelegd. Als je ziet hoe De Bruyne zichzelf ondanks een blessure toch heeft klaargestoomd voor de kwartfinale, dat is tekenend voor hoe de jongens erin staan. Elke speler bij de selectie moet die standaard halen.”

Ondanks de tegenslagen in de voorbereiding bleef u ervan overtuigd dat België Europees kampioen kon worden. Wanneer kwam het besef dat het toch niet zou lukken?

“Na het laatste fluitsignaal tegen Italië, niet eerder. Portugal was de echte test. Slaagden we erin om de regerende EK- en Nations League-winnaar te kloppen? Dat was een team met knowhow en kwaliteit. Italië was misschien een iets mindere prestatie, maar we bleven wel kansen krijgen. Mocht het tot verlengingen zijn gekomen, dan denk ik dat wij aan het langste eind hadden getrokken hadden.”

Is de ontgoocheling intussen weggeëbd?

“Neen, ze moet er zijn voor het leven. Maar in het voetbal krijg je altijd een tweede kans. De Nations League komt eraan, we gaan vechten voor een trofee. Ook het WK is niet ver weg.”

Als we het EK niet konden winnen in 2021, waarom zou het dan wel lukken in 2022?

“We zijn heel consistent, zo bewijst de FIFA-ranking. Maar een toernooi is anders. Het hangt van zo veel factoren af. We zijn close om tot het einde te gaan, dat bleek in Rusland en nu opnieuw. Het wordt zaak om dat niveau te herhalen, want ook landen als Italië, Frankrijk, Spanje en Engeland zullen opnieuw op de afspraak zijn.”

In Qatar zullen de Rode Duivels gemiddeld ouder dan dertig zijn. Is dat een probleem?

“Leeftijd is geen issue. Het is pas problematisch als spelers niet brengen wat ze moeten brengen. Kijk, wij denken dat sommige jongens niet op hun piek gaan zijn in Qatar, wel in 2026. Doku is één van hen. Maar die ontwikkeling gebeurt op het veld en daar helpen de ervaren spelers die er vandaag zijn enorm bij. We willen hen zo lang mogelijk aan boord houden.”

De sfeer is goed tussen Romelu Lukaku en bondscoach Roberto Martínez, in Tubeke. Beeld BELGA

Hebben sommigen niet tekortgeschoten?

“Neen. We hebben wel toegewerkt naar een grotere selectie, om zo de concurrentie op te krikken. De gouden generatie zal voor altijd invloed hebben op ons voetbal, ook als ze met pensioen zijn, dan als coach.”

Zult u dan geen nieuwe spelers introduceren richting 2022?

“Als ze klaar zijn wel.”

En is dat het geval?

“De volgende oefenkampen worden belangrijk om dat uit te zoeken. Er zijn jongens die een transfer hebben gemaakt, dat verhoogt vaak hun niveau. Doku is helemaal klaar, en dan is er nog een groep van vijf die heel dicht staat.”

Sambi Lokonga, De Ketelaere, Verschaeren, Delcroix en Vanheusden?

“We voelen dat zij zeer snel groeien. Maar ze zullen moeten vechten voor hun plek. De transitie moet worden gemaakt op voetbalgebied, niet op basis van een paspoort.”

Bent u blij dat Zinho Vanheusden de overstap naar Genoa maakte?

“Het is duidelijk dat hij de kwaliteiten heeft om een natuurlijke leider te zijn. Bij Genoa zie je dat hij een goeie klik heeft met de anderen.”

Wat trekt u aan in Hannes Delcroix?

“Een linksvoetige centrale verdediger is een knelpuntpositie bij de Rode Duivels. Vertonghen en Vermaelen zijn meesters op die plek, maar nadien is er een leegte. Delcroix kwam in beeld na prima prestaties bij de U21. Hij heeft een mooie toekomst.”

Wat moet Albert Sambi Lokonga verbeteren om Axel Witsels schoenen te vullen?

“Hij moet gewoon spelen, hij is een ongelooflijk talent. Hij is te goed voor één positie en dat kan problemen geven. Maar hij is zeer slim. Normaal heeft een buitenlander vijf of zes maanden nodig om het tempo van de Premier League op te pikken, maar hij was meteen basisspeler. Het bewijst dat hij indruk maakt.”

Hoe hard jubelt u als u Charles De Ketelaere ziet spelen?

“Ik genoot tegen Zulte Waregem van heel Club Brugge. Vanaken was goed, en dan profiteert de rest. Het doelpunt van De Ketelaere kwam er na een collectieve aanval. Hij heeft veel impact in de laatste zone.”

Kan één van die vijf jongeren een basispion in Qatar zijn?

“Onmogelijk om te voorspellen. Dan moet je er al van uitgaan dat ze hun potentieel ten volle gaan benutten. Wie had gedacht dat Doku zou starten tegen Italië. Er zijn talenten die snel belangrijk kunnen worden, dat wel. We gaan die gasten kansen geven, maar we moeten dat niet forceren.”

Tot slot: Romelu Lukaku naar Chelsea. Happy?

“Het is een fantastische stap. Chelsea is de Champions League-winnaar, hé. Dit zal hem hem pushen om nog beter te worden. Chelsea verkocht hem jaren geleden, maar haalde hem nu terug voor een veelvoud. Dat zegt alles. Lukaku heeft niets meer te bewijzen, zowat elke club zou hem graag hebben. Het enige dat hij nu wil, is prijzen pakken.”