Robert Gesink na val uit Tour, ook van pijn kermende Mori met ambulance afgevoerd

Gesink heeft vooral last van zijn onderrug na zijn val. De Italiaan Manuele Mori was er slechter aan toe en lag kermend van de pijn op de grond, waarbij hij naar zijn schouder greep. Ook hij is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en moet de Tour verlaten.



Voor Gesink is het al zijn derde opgave in zeven deelnames aan de Ronde van Frankrijk. In 2009 brak hij zijn pols in de vijfde rit en in 2012 was hij betrokken bij een massale valpartij in de zesde rit, waarna hij het nog tot en met de elfde etappe volhield.



De koninginnenrit van Nantua naar Chambery, met liefst drie beklimmingen van de buitencategorie, begon vroeg op de dag met een klim van de tweede categorie. Meteen daarna was er een val in het peloton waarbij een aantal renners betrokken was. Gesink eindigde gisteren nog als tweede in de achtste etappe van Dole naar Station des Rousses. De Fransman Lilian Calmejane bleef hem met een voorsprong van 37 seconden voor.