Rivalen Eurostadion staan ook in Brugge tegenover elkaar

De twee kemphanen die elkaar in Brussel bekampen rond het Eurostadion, kruipen nu ook in Brugge in de ring. Inzet: het nieuwe stadion van Club. Voorzitter Bart Verhaeghe wil daar in 2022 een eerste match spelen, maar Ghelamco-topman Paul Gheysens bezit een stuk van de grond.

De bouw van voetbalstadions in ons land is aan het verzanden in een potje armworstelen tussen Vlaamse topondernemers. Het nieuwste dossier dat de komende maanden en jaren voor beroering dreigt te zorgen, is dat van Club Brugge. Dat wil eind 2019 starten met de bouw van een nieuw stadion, maar komt op zijn weg Paul Gheysens tegen. Topman van Ghelamco, eigenaar van Royal Antwerp FC en ... bezieler van het Eurostadion. Toevallig het dossier waartegen de Club-voorzitter zich al jaren met hand en tand verzet.