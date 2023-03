Ritzege van Roglic verzacht pijn van Van Aert in Tirreno-Adriatico

Het is altijd even schrikken als een renner neegaat, maar Wout van Aert stond vliegensvlug weer recht. Hij ging zelfs eerst bij Tom Pidcock checken voor hij zijn eigen verwondingen in detail bekeek. Toen hij terug op zijn fiets zat, stak hij al snel een duimpje in de lucht. Iedereen gerustgesteld. Het beeld van de gescheurde broek aan de finish zag er erger uit dan het was; er zit een rood zeemvel in die broek, dat was geen bloed.

“Het lijkt mee te vallen”, zei Van Aert. “Ik heb niet te veel pijn. Ik ben wel goed geschaafd, ik ben met hoge snelheid doorgeschoven, maar verder hoop ik dat het oké is.”

Het bleef bij dezelfde balans na zijn passage bij de ploegdokter. Goed slapen zal hij vannacht wellicht niet hebben gedaan, want schaafwonden kunnen best pijnlijk zijn. En vandaag, de bergrit naar Sassotetto, is niet ideaal om te herstellen. Maar Van Aert is geen klager. Wie weet is hij morgen zelfs in staat om opnieuw de finale te rijden. De rit is alvast op zijn maat, met een twintigtal korte en pittige beklimmingen.

Dom ongeluk

De gevolgen voor de rest van zijn voorjaar zijn nihil. De val zelf was een dom ongeluk. “Ik probeerde mijn positie te verdedigen bij de jongens van mijn ploeg, terwijl Pidcock aan het afzakken was. Ik wilde in een gaatje kruipen en dacht dat ik hem voorbij was toen ik voelde dat hij in mijn fiets haakte. Daarna werd ik zelf tegen de grond gesleurd.”

Van Aert excuseerde zich meteen bij zijn collega. In principe moet de opkomende renner altijd kunnen reageren als er voor hem iets gebeurt, maar niemand zal dit Van Aert kwalijk nemen. Het was een typisch koersincident: links voor hem kwam ploegmaat Koen Bouwman een beetje naar binnen, rechts voor hem week Pidcock een beetje uit en plots zat Van Aert klem.

Ook Pidcock liep trouwens geen grote schade op. “Ik ben oké”, zei de Brit aan de finish. “Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik probeerde uit de weg te gaan voor mijn eigen ploegmaats en het volgende moment lag ik op de grond.”

Het meest pijnlijke voor Van Aert was wellicht de gemiste kans op een ritzege. Hij kwam op elke beklimming met de besten boven, als enige van de klassieke coureurs. “Over mijn benen mag ik wel tevreden zijn, al moest het zwaarste van de rit nog komen. Het is een grote pleister op de wonde dat Primoz Roglic kon winnen. Het is mooi dat we aan de start staan met zo’n ploeg, dan weet je dat je altijd meerdere kansen hebt. Heel knap dat de jongens het hoofd koel hebben gehouden.”

Roglic staat nu tweede in het klassement van Tirreno-Adriatico, op zes seconden van leider Lennard Kämna.