Ritwinnaar Ewan zit met zijn hoofd al in Sanremo

Ewan maakte in de derde rit van Tirreno-Adriatico goed wat hij dinsdag in de tweede etappe had laten liggen. Toen kwam hij niet aan sprinten toe, na wat hij een gebrekkige tactiek van zijn ploeg noemde. “Dinsdag reden we de hele dag op kop. We hebben te veel energie verspeeld. Ik lag te ver achter in de laatste bocht. Vandaag moest ik daar absoluut goed zitten. Dat is me gelukt. Het was een finish die licht bergop ging, dat lag me uitstekend.”

Even was er paniek, zei Ewan, toen Tadej Pogacar plots weg was. Het was bij Lotto alle hens aan dek. “Zelfs Tim Wellens, die toch aan een goed klassement denkt, reed vol gas om de vlucht ongedaan te maken. Je mag Pogacar nooit te veel ruimte geven.”

De overwinning in Terni is een opsteker voor Ewan, zelfs al was het zijn derde zege. “Ik ben goed aan het seizoen begonnen en ik ben erg tevreden over mijn vorm. Het grote doel is nu toch Milaan-Sanremo. Ik had nog een overwinning nodig voor het vertrouwen.”