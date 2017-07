Rigoberto Uran dankt ritzege aan neutrale materiaalman

"Bij de crash van Richie Porte en Dan Martin werd mijn versnellingsapparaat geraakt, dat brak daardoor af", vertelde Uran. "Ik heb daar de hele afdaling mee gereden." De renner van Cannondale-Drapac wilde niet afstappen en wachten op hulp van zijn eigen team omdat zijn kansen op ritwinst daarmee zouden vervliegen. Onderaan de Mont du Chat meldde hij zich bij de neutrale wagen. Vanuit het raam boog mecanicien Max Ruphy zich over het achterwiel van Uran.



"De derailleur was verbogen en werkte niet goed meer", aldus Ruphy. "Ik zei tegen Rigoberto: 'Ik zet hem in de hoogste versnelling, op de elf, dan kan je zonder tijdverlies naar de finish rijden'." Op het hoogste verzet (53/11) slaagde Uran erin al zijn concurrenten voorbij te sprinten en zijn voorwiel net iets eerder over de streep te drukken dan Warren Barguil.