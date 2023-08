Riemer vraagt geduld met jonge groep: ‘We zullen groeien doorheen het seizoen’

Zijn discours van vlak na de ontgoochelende opener tegen Union bleef ongewijzigd. Brian Riemer staat nog steeds vol achter ‘zijn’ Anderlecht. “We zijn een jong team, waarbij veel nieuwe spelers moeten worden ingepast. Dat vraagt tijd. Maar het betekent ook dat we zullen groeien doorheen het seizoen.”

Riemer vindt niet dat hij té positief is. “Dat heb ik al een paar keer gelezen, ik begrijp dat niet goed. Ik geloof oprecht in mijn team. Natuurlijk was onze eerste helft op Union niet goed, al moeten we zeggen dat dat normaal is in de evolutie van een team.”

Op wijzigingen tegen landskampioen Antwerp wilde Riemer gisteren niet ingaan. “Er werd gezegd dat ons middenveld niet goed genoeg is. Datzelfde middenveld klopte de week ervoor Ajax met 3-0. Ik zal hoe dan ook het team opstellen waarvan ik denk dat het de grootste impact zal hebben. Of Théo Leoni kan starten? Hij deed het alleszins heel goed bij zijn invalbeurten. Hij is een van de spelers die op de deur kloppen.”

Ondanks het moeilijke begin van de competitie blijft de doelstelling van Anderlecht de top zes. “Union en Antwerp zullen niet de enige beslissende wedstrijden daarvoor zijn”, meende Riemer. “Een goede start is natuurlijk leuk. Ik geloof ook dat we zondag een goede prestatie zullen neerzetten én een resultaat zullen halen.”

Antwerp-coach Mark van Bommel rekent Anderlecht ook bij de kandidaten voor play-off 1. “Het is en blijft de recordkampioen. Of hun kern sterker is dan vorig jaar? Daar hou ik me niet mee bezig”, zei Van Bommel. “We gaan ons niet aanpassen aan onze tegenstanders.”