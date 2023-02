Revelatie Kuypers voor start WK veldrijden: ‘Ik ga zenuwachtig zijn’

Een contract heeft hij niet, deze winter deed hij amper vijf crosstrainingen, hij koerst op de oude fiets van Zdenek Stybar en tot voor kort draaide hij shifts in een vleeswarenbedrijf. En toch rijdt Gerben Kuypers (23) straks het WK veldrijden aan de zijde van Wout van Aert.

Gerben Kuypers wist het al toen hij vier was en nog in de kleuterklas zat: hij zou later crosser worden. “Mijn klasgenootjes wilden brandweerman of piloot worden, maar ik wilde veldrijden”, vertelt hij. “Mijn juffen en meesters zeiden dat dat niet kon, maar ik heb mijn droom nooit losgelaten.”

Ook de voorbije jaren niet, toen het er heel slecht uitzag. Als subtopper bij de junioren en degelijke belofte werd hij niet opgepikt bij de profs. Kuypers vond geen ploeg die in hem geloofde, overleefde enkel dankzij de financiële steun van zijn ouders en vriendin, en combineerde zijn sport eerst met studies (bachelor elektromechanica) en later een job (planner in vleeswarenbedrijf Ter Beke).

In het voorjaar van 2022 besloot Kuypers om een job te zoeken omdat hij niet langer wilde profiteren van zijn vriendin.

Hetzelfde geldt voor zijn ouders. “Zij hebben altijd mijn fietsen betaald. Dat kost veel geld. Papa is ook mijn mecanicien. Hij heeft vroeger op de weg gekoerst bij de elite zonder contract en heeft me altijd gesteund. Maar dat kan niet blijven duren. Voor de start van dit seizoen zei hij dat het ‘dit jaar moest gebeuren’. Plots was het van moeten - dat kwam hard aan.”

Maar kijk: de jonge West-Vlaming ontbolsterde helemaal. Plots reed hij top 10-plaatsen en werd hij geselecteerd voor de wereldbeker. Hij won zelfs een cross in Essen.

En vader Nico is goed bevriend met de hoofdmecanicien van het grote Soudal-Quick.Step. Dus hij trok zijn stoute schoenen aan en belde Patrick Lefevere. Misschien geslaagd: Gerben Kuypers kreeg de (oude) fietsen van Stybar in bruikleen. Ook bondscoach Sven Vanthourenhout heeft hem altijd gesteund. “Hij belde me al in november om te zeggen dat als ik zo bleef voortdoen, ik in aanmerking zou komen voor het WK. Dat was een enorme motivatie”, aldus Gerbens.

Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini, zo heet zijn ploeg voluit. Het is eigenlijk een vrouwenteam, maar het was de enige plek waar hij in 2021 nog terecht kon - om nog maar eens te zeggen welke weg Kuypers heeft afgelegd. En geld is er niet. “Ik krijg enkel kledij, mijn broek en mijn shirt.”

Maar straks is het zover. “Ongelofelijk. Ik keek altijd op naar Wout van Aert en straks staan we gewoon samen aan de start van het WK. Ik top tien en hij winnen, dat zou perfect zijn. Ik ga zondag wel zenuwachtig zijn.”

Het leven van Kuypers gaat nooit meer hetzelfde zijn. Officieel is het nog niet, maar er ligt een contract tot eind 2025 op hem te wachten bij Tormans. Het wordt de eerste keer dat hij geld zal verdienen met zijn sport. “Omdat ik gestopt ben met mijn job heb ik in januari niets verdiend. Ik overleef dankzij mijn prijzengeld en startgeld. Maar stel je daar niet te veel bij voor. Ik heb een voorstel gekregen van 200 euro voor Lille (12 februari, BA.). Mijn papa regelt dat, ik heb hem gezegd dat hij nog een keer moet onderhandelen. Ik mag het WK rijden, ik ben Belgisch kampioen bij de elite zonder contract: dan mag het stilaan toch wat meer zijn, niet?”