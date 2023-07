Revelatie Eubanks maakt op Wimbledon reclame voor tennissers van kleur

Een hele bijzondere jongen. Daarop wachtten twee mijmerende tennisverslaggevers uit de VS. Ze doelden op een 27-jarige zwarte Amerikaan uit Atlanta. “Christopher Eubanks is op weg naar de persruimte”, riep iemand om.

In de week voorafgaand aan Wimbledon was het grandslamtoernooi onderwerp in een racismerel. Uit een nieuw verschenen boek bleek hoe het apartheidsregime de achttienjarige Zuid-Afrikaan Hoosen Bobat in 1971 had weggehouden van Wimbledon om zijn zwarte huidskleur. Bobat zag zijn droom uiteenspatten. Wimbledon hield zich vooralsnog stil over het voorval. Een week later blijkt het toernooi uitstekende reclame voor tennissers van kleur.

Vier zeges op rij

“Ik heb met afstand de grootste zege uit mijn carrière heeft geboekt”, zei Eubanks na binnenkomst van de persruimte. Hij schakelde zaterdag Cameron Norrie uit, de Britse hoop als nummer dertien van de wereld. Maandag volgde zowaar een nog grotere stuntzege tegen Stefanos Tsitsipas, het Griekse vijfde reekshoofd. Na vier zeges op rij heeft de Amerikaan bij zijn Wimbledon-debuut direct de kwartfinale gehaald. Een week voor Wimbledon pakte de ineens doorgebroken Eubanks al zijn eerste titel op Mallorca.

“Voor mensen van kleur gaat het de goede kant op. In het mannentennis breekt een goede tijd aan.” Hij is namelijk niet de enige zwarte tennisser die in Londen opvalt. “Kijk naar Michael Mmoh”, zei Eubanks. Zijn ongeplaatste landgenoot met Nigeriaanse roots schakelde nummer elf Félix Auger-Aliassime uit. Ondanks Mmohs verlies in de tweede ronde kent iedereen nu zijn naam. Dat geldt ook voor de Zweedse Mikael Ymer, met Ethiopische ouders, die nummer negen Taylor Fritz naar huis stuurde.

Zwarte tennissers zijn er altijd geweest, van de succesvolle Williams-zussen tot voormalig nummer vier James Blake bij de mannen. In de top vijftig staan nu echter maar twee zwarte vrouwen. Datzelfde geldt voor de top vijftig van de mannen, waarvan Eubanks als nummer 43 er sinds een week een is. Die andere heet Frances Tiafoe.

Oud racket

“Ontluisterend” noemde hij zijn derderondepartij tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov zondag. Toch kon Tiafoe trots zijn. Hij begon voor het eerst als toptienspeler aan een grand slam, was de eerste zwarte tennisser in veertien jaar die de top tien bereikte en bovendien pas de derde zwarte tennisser ooit in de top tien.

“Ik ben bezig te slagen in het leven”, zei Tiafoe na zijn verloren wedstrijd. Zijn missie is tennis diverser maken door jongeren te inspireren met zijn verhaal. Hij sliep tot zijn elfde op massagetafels van de tennisclub waar zijn vader, gevlucht uit Sierra Leone, schoonmaker was. Een oud racket was het enige dat Tiafoe had. Een gebrek aan techniek als gevolg compenseerde hij met arbeidsethos. In Amerika is hij inmiddels een beroemdheid en uithangbord voor zwarte sporters.

Frances Tiafoe. Beeld AFP

Eubanks had als student een zorgeloze jeugd. Volgens hem de reden waarom zijn doorbraak juist langer duurde. “Het was altijd: eerst je diploma, dan kun je altijd nog proftennisser worden. Als domineeszoon moest ik bovendien op zondag naar de kerk en miste ik daardoor veel toernooien.”

Nu hoopt hij Tiafoe als rolmodel te volgen. “Dat is best lastig, ik kom net kijken. Maar hoe meer zwarte spelers, hoe meer zwarte kinderen hopelijk denken: hé, ik ga tennis proberen.” Een paar weken geleden vroeg Eubanks oud-grandslamkampioene Kim Clijsters nog om advies. Het gras dreef hem tot wanhoop. Nu is de twee meter lange Amerikaan een van de succesvolste grasspelers dit seizoen.

Wat hoopt Eubanks dat de kinderen die hij inspireert daarvan leren? “Doorzettingsvermogen, dat je het geloof hebt dat het op een gegeven moment lukt. Als je maar doorgaat. Dit is mijn zesde jaar op de tour en ik ga nu richting waar ik wilde zijn, wat ik altijd op televisie zag.”