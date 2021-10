Rennersvakbond wil 1 euro van fan die massale valpartij veroorzaakte

De internationale wielervakbond CPA wil dat de toeschouwer die eind juni tijdens de openingsrit van de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte, een symbolisch bedrag van 1 euro betaalt. Dat eist de CPA bij de rechtbank in de Franse stad Brest.

Tijdens de beruchte rit kwamen zo’n vijftig wielrenners ten val omdat het kartonnen bord dat de Française vasthield te ver de weg opstak. De vrouw met een opvallende, gele jas probeerde haar handgeschreven boodschap ‘Allez Opi Omi’ zo goed mogelijk in beeld van de televisiecamera’s te brengen, om zo haar grootouders te groeten. Een paar dagen na het incident meldde de vrouw zich op het politiebureau van Landerneau, de finishplaats van de etappe in kwestie.

CPA-voorzitter Gianni Bugno denkt niet dat de 31-jarige vrouw de intentie had om renners te verwonden. “Maar door haar onvoorzichtigheid bracht ze wel de gezondheid en het seizoen van meer dan een van onze leden in gevaar”, aldus Bugno. Het geëiste bedrag van 1 euro is ‘geen genoegdoening’ voor de blessures die wielrenners opliepen, maar ‘heeft wel een symbolische waarde’.

Tour-organisator ASO had direct na de etappe ook een aanklacht ingediend tegen de vrouw, maar trok die dezelfde week nog in. De vrouw zou door alle commotie al genoeg zijn gestraft, vond koersdirecteur Christian Prudhomme.

Beeld Sporza

Om toeschouwers erop te attenderen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen de sport, heeft de CPA de civiele procedure, die de wielervakbond op verzoek van de Tour-deelnemers was begonnen, wel doorgezet. Bugno: “De beelden zijn de wereld overgegaan en moeten een waarschuwing zijn dat zoiets nooit meer mag gebeuren.”

De Duitse wielrenner Tony Martin (36), die tijdens de Tour het kartonnen bord vol raakte, besloot onlangs zijn doorlopende contract bij wielerploeg Jumbo-Visma niet uit te dienen, omdat hij zich te veel zorgen maakte over de de veiligheid binnen de sport. “De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven”, motiveerde Martin dat besluit.