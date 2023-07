Remco Evenepoel wint voor de derde keer de Clasica San Sebastian

Een week na de Tour en een week voor het WK stond de Clasica San Sebastian op het programma. Remco Evenepoel kon met een derde zege mederecordhouder worden. De wereldkampioen wou in schoonheid afscheid nemen van zijn regenboogtrui, maar onze landgenoot kwam in de neutrale zone al ten val. Gelukkig kon Evenepoel zijn tocht verderzetten en kwam hij ervan af met wat blikschade.

Na veel vijven en zessen kozen Bardet, Bonnamour, Iturria en Bernard voor het hazenpad. Enkel Van Hooydonck was nog in staat om de oversteek te maken. Veel speelruimte kregen de vijf vroege vluchters wel niet, want Soudal Quick-Step hield hen voortdurend binnen schot. De jarige Hermans probeerde iets over halfweg koers samen met Garcia Cortina en Craddock naar de koplopers toe te rijden, maar de drie avonturiers slaagden niet in hun opzet.

In de kopgroep waren Bardet en Van Hooydonck duidelijk de twee betere en het was dan ook niet onlogisch dat ze op de Erlaitz hun medevluchters achterlieten. Op diezelfde Erlaitz opende Evenepoel net voor de top de debatten. De wereldkampioen kreeg Vlasov, Bettiol en Bilbao met zich mee.

Op de volgende beklimming van de dag, de Mendizorrotz, jaagde Evenepoel wederom het tempo de hoogte in. Enkel Vlasov en Bilbao konden nog volgen. De steile slotklim, de Murgil Tontorra, moest de beslissing vellen. Vlasov kraakte, maar Bilbao ging mee over de top. Een sprint met twee moest de beslissing vellen. Bilbao leek Evenepoel het vuur aan de schenen te kunnen leggen, maar uiteindelijk won onze landgenoot met overmacht. Hij is meer dan klaar voor het WK. Ook hijzelf denkt daar zo over. “Laat maar komen volgende week”, zei hij meteen na de finish.