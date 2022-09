Remco Evenepoel wint Ronde van Spanje. Lees in dit interview hoe hij de Vuelta beleefde: ‘Op dat moment beefde ik over mijn hele lijf’

Met Remco Evenepoel heeft België na 44 jaar nog eens een groterondewinnaar. Amper 22 is hij en de toekomst lacht hem toe. Voor zijn laatste etappe vandaag, een tocht door Madrid, sprak Het Laatste Nieuws met Remco Evenepoel. ‘Als je de Vuelta wint, moet je durven investeren in de andere grote ronden.’

Hoe heb je het slot van deze Vuelta beleefd?

“Na vorige zaterdag (Sierra de la Pandera, red.) was déze zaterdag voor mij de op één na zwaarste dag van de Vuelta. Voor mijn hoofd, mijn benen, mijn hele lichaam. Omdat ik er weliswaar heel dichtbij was, maar er toch moest voor blijven knokken. De druk bleef aanhouden en de vermoeidheid sloeg stilaan toe. Dat maakte me ‘s morgens al heel gestresseerd, emotioneel zelfs. En niet alleen mij, maar bij uitbreiding de hele groep, die er zich van bewust was dat we iets groots konden realiseren. Dat we België echt trots konden maken.”

“Toen we de ‘veilige’ laatste drie kilometer ingingen, klonk het vanuit de volgwagen: ‘Remco, je gaat de Vuelta winnen!’ Op dat moment namen die emoties het helemaal van me over. (lacht) Ik beefde over mijn hele lijf. Het hoofd had ik nog, maar niet meer de benen om mee te sprinten voor een ereplaats. Het kon me écht niet meer schelen. Ik wilde alleen nog maar binnenlopen met het groepje en vooral genieten. Dit is het mooiste moment van mijn leven.”

Je hield het niet droog aan de finish op Navacerrada. Wat ging er precies door je heen?

“Alle opofferingen van de voorbije twee jaar vooral. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad. Ik weet uit welk dal ik kom gekropen. Die film speelde zich de voorbije dagen en weken meermaals opnieuw af in mijn hoofd. Wat heb ik niet allemaal moeten doorstaan? De crash in Lombardije, de harde weg terug naar mijn oude niveau, de vele kritiek die ik kreeg, waar niet alleen ikzelf maar ook mijn naaste familie enorm onder heeft geleden... En dan deze drie weken, die ik goed heb ingedeeld maar waarin ik toch vaak werd bestookt. Ze hebben me bij momenten echt pijn gedaan, hoor. Gelukkig kon ik terugvallen op een uitstekende, mature ploeg. Die zich heeft uitgesloofd en heeft afgezien voor mij. Maar op elk moment de rust en de controle heeft bewaard. Het leek wel alsof ze al tien grote ronden op deze manier had gereden. Ik heb de rode trui gewonnen, maar deze eindzege is in de eerste plaats een triomf van het collectief. Zo’n grote ronde win je nooit alleen.”

Remco Evenpoel. Beeld Photo News

Voel je een pak van je schouders vallen?

“Ja, toch wel. Mijn doel was top vijf in Madrid en een ritzege. Het werden twee etappes, het eindklassement en het jongerenklassement. Dat overtreft alle verwachtingen.”

En je bent nog maar 22.

“En het is nog maar mijn vijfde jaar op de fiets. En mijn tweede jaar na de val. Het is ook pas mijn eerste grote ronde waar ik echt gezond aan de start kwam en volledig naartoe heb kunnen werken. Mooi dat het tot dit resultaat heeft geleid. Maar een beter seizoen rijden dan 2022 wordt toch moeilijk, vrees ik. Ik won én een klassiek Monument én een grote ronde. Dat is redelijk uniek. Zeker voor een Belg.”

Had deze Vuelta er anders kunnen uitzien mét Primoz Roglic?

“Misschien. Hij boezemde me wel wat angst in, want hij is toch een begenadigd klimmer, één van de absolute toppers in de WorldTour. Tuurlijk was het jammer voor de Vuelta dat hij niet meer verder kon, ik wens hem trouwens het allerbeste toe. Maar valpartijen maken helaas deel uit van deze sport en kunnen vreselijke dingen doen met je lichaam, ik kan erover meepraten. Het is ook niet dat het na de opgave van Primoz zoveel makkelijker werd voor mij. Ik moest op de pedalen blijven duwen en daar had ik de benen voor nodig, hé. Want ook Mas is één van de beste klimmers ter wereld.”

Wat neem je vooral mee uit deze editie?

“Dat ik toch in staat ben om drie weken lang op het allerhoogste niveau mee te strijden voor de prijzen. Een opluchting, na de signalen in Tirreno-Adriatico, de Ronde van Baskenland en de Ronde van Zwitserland waar ik steeds kreeg af te rekenen met een mindere dag. En dat ik ook boven de 1.800, 2.000 meter hoogte best wel goed kan presteren.”

Wat opviel was de rust en de beheersing die je uitstraalde. Je leek op elk moment alles perfect onder controle te hebben, fysiek én mentaal.

“Alle stress, alle kleine negatieve gevoelens die je ook maar door je lichaam laat gaan: het is allemaal verloren energie. Reden waarom ik geprobeerd heb om rustig te blijven. De trainingen in Denia en Livigno hadden me geleerd dat ik me op een niveau bevond dat ik nog nooit eerder heb gehaald. En dat heb ik vooral in de openingsweek getoond. Ook nadien kende ik geen uitgesproken slechte dag. Alleen het tweede weekend verliep stroef, maar dat kwam duidelijk door mijn val. Mijn spieren moesten daar even van herstellen. Even heb ik gevreesd dat dat niet zou lukken. Gelukkig had ik de dag erna al meteen een veel beter gevoel. Maar zonder dat akkefietje had ik minder tijd verloren op Mas (en Roglic, red.).”

Een geëmotioneerde Remco Evenepoel. Beeld BELGA

En nu?

“Hier wil ik eerst ten volle van genieten. Samen met mijn vrienden, ploegmaats, de hele entourage. Want... (blaast even, krijgt het moeilijk) het waren drie lange en zware weken. Eindelijk kon ik zaterdagavond ook Oumi eens knuffelen, zoals ik dat op de streep al had gedaan met mama en papa. We hebben uitvoerig bijgepraat. Dat deed deugd. Ook zij was trots op me. Oumi is niet iemand die snel weent, ze heeft haar emoties doorgaans perfect onder controle. Ze heeft me al heel veel moeten missen. Die opofferingen hebben ook invloed op haar. Tenslotte is ze ook nog maar 22 en offert ze sinds 2017 al heel haar leven en jeugd op voor mij en voor de doelen die ik vooropstel en de dromen die ik wil realiseren. Ik wil dat ‘gemis’ ook niet overdrijven, maar op den duur begint het wel te wegen. En het is wat dat betreft nog niet gedaan.”

Klopt. Het WK in Wollongong komt er zeer snel aan. Hoeveel energie heb je na deze zware Vuelta nog in de tank zitten voor de tijd- en wegrit?

“Ik heb de voorbije drie weken niet één keer aan dat WK gedacht. Dat ga ik ook morgen niet doen. Voorlopig is het even geen zorg – sorry bondscoach. Maar vanaf dinsdag wel. Ik zal er klaar voor zijn, beloofd!”

Beeld BELGA

Durf je, wat het groterondewerk betreft, al in de nabije toekomst kijken?

(dribbelt wat rond de vraag heen) “Dat moet wel. Als je de Vuelta wint, moet je durven investeren in de andere grote ronden. Het is nu klaar en duidelijk geworden welke richting ik mijn carrière precies ga uitsturen. Ik kan dat klassieke en groterondewerk wel blijven combineren, maar ik zal mijn seizoen dan wel zorgvuldig moeten indelen. Het wordt een hele klus om alles goed op elkaar af te stemmen.”

We bedoelen maar: what’s next?

(met blinkende ogen) “De Tour start in 2023 in Baskenland, één van mijn favoriete koersregio’s. Doorslaggevend is dat op dit moment niet. Maar ik klamp me ook niet blind vast aan de volgorde Vuelta-Giro-Tour. Veel zal afhangen van het aantal tijdritkilometers, per ploeg of individueel. Mocht het Tourschema op dat vlak aantrekkelijk ogen, zal ik misschien wel vragen om te mogen gaan. Het is sowieso een risico. Ik heb in deze Vuelta heel veel geleerd, maar op groterondegebied moet er zeker nog ervaring bijkomen. We moeten het komende winter eens goed bekijken en bespreken. Eerst het WK, waar ik 100% focus op de tijdrit. Daarna probeer ik zo goed mogelijk te herstellen voor de wegrit. Ik weet niet hoe mijn vormpeil daar zal zijn, maar ik ben professioneel genoeg om te zeggen: als ik níet de benen heb, zal ik me met heel veel motivatie en plezier ten dienste stellen van Wout (van Aert, red.).”