Remco Evenepoel voor UAE Tour: ‘Ik zit nu aan 90 procent, het podium lijkt een mooie ambitie’

De ambitie van Remco Evenepoel in de UAE Tour is voor zijn doen beperkt: top drie in het eindklassement en ritwinst met de ploeg. De wereldkampioen van Soudal-QuickStep zegt geen haast te hebben voor de eerste zege in zijn regenboogtrui, maar de aard van het beestje...

De renners van de UAE Tour slapen de eerste dagen in een poepchique vijfsterrenhotel gelegen op het Formule 1-circuit van Abu Dhabi. Ze kijken hun ogen uit. Ook Remco Evenepoel. “Spectaculair! Ik zou ook wel eens in zo’n mooie auto willen rijden, maar dan echt op het gemak. Niet te zot. Even de motor horen brullen, volstaat.”

En brullen doen de voorbijscheurende racewagens. Zo luid dat interviews in het hotel nauwelijks te doen zijn. “Voor een half uur is dat lawaai leuk, maar zondag was er een sessie van twaalf uur. Het was echt afzien op de kamer.”

Evenepoel doodde de tijd dan maar met koers kijken. Het WK Zwift bijvoorbeeld. “Een vriend van mij - Freddy Ovett - deed mee. Hij eindigde zesde, maar zal teleurgesteld zijn. Ik denk dat ook Victor Campenaerts serieus gevloekt zal hebben: 32ste en eruit na de eerste ronde, terwijl hij vooraf toch in de krant zei dat hij top dertig wou rijden. Eén week voor de Omloop is dat niet goed voor het hoofdje.”

Hoe is het met jouw ‘hoofdje’ als je Tadej Pogacar bezig ziet in de Ruta Del Sol?

“Wat kan ik daarvan zeggen? Dat hij heel goed is. Hij is vooraf op hoogtestage geweest. Je ziet wat hoogte met een renner kan doen.”

Vind je het jammer dat Pogacar als titelverdediger heeft afgezegd voor de UAE Tour?

“Ja, toch wel. Ik had er naar uitgekeken. Het was mooier met Tadej erbij. Hij zit in de UAE Tour altijd dicht tegen zijn topvorm aan omdat hij hier misschien wel moet winnen van zijn ploeg. Al begrijp ik zijn keuze. Soms wil je als renner eens een nieuwe koers uitproberen en als ik hem op tv bezig zie, is het misschien beter zo. (lacht) Maar ook zonder Pogacar zal het hier niet gemakkelijker worden.”

Team UAE rekent nu op Adam Yates, die hiervoor drie weken op hoogtestage zat in de Sierra Nevada.

“Hij oogt alleszins messcherp. Adam is elk jaar top in de UAE Tour. Samen met zijn ploegmaat Jay Vine wordt hij de man die hier bergop het rapst zal rijden. Yates wordt de te kloppen man, maar als ik er in de twee aankomsten bergop kan blijven aanhangen, kan ik hem misschien eens kloppen in de sprint.”

Hoeveel beter ben jij dan in de Ronde van San Juan van drie weken geleden?

“De conditie die ik had in Argentinië kan je niet vergelijken met mijn huidige conditie. Ik heb in Spanje zeer hard gewerkt op training.”

Op wat heb je specifiek gewerkt?

“Op wat er in die bergrit van Argentinië helemaal fout is gelopen. Demarreren en kunnen blijven doorrijden. Op dat intensieve vermogen had ik voordien nog niet getraind, nu wel.”

Die chasse patate van in Argentinië zal je dus niet meer overkomen?

“Normaal gezien zou ik nu niet meer zo kunnen stilvallen, tenzij ik volledig over mijn toeren ga.”

Op hoeveel procent van jouw kunnen sta je nu?

“Ik heb de voorbije dagen enkele testjes gedaan op training. Ik denk dat ik momenteel op 85 à 90% van mijn potentieel zit.”

Is dat niet weinig?

“Misschien onderschat ik mezelf. Het zal misschien eerder 90 dan 85% zijn, maar er is sowieso nog veel marge en tijd om top te zijn tegen de Giro.”

Hoe belangrijk is deze wedstrijd in aanloop naar de Giro?

“Een beetje belangrijker dan Argentinië, maar minder belangrijk dan Catalonië van volgende maand.”

Wil je deze ronde zo snel mogelijk achter de rug hebben en op hoogtestage naar Tenerife vertrekken?

“Toch niet. Ik kijk er echt naar uit om hier te starten omdat ik stappen heb gezet en mij eens wil meten met jongens die hier al in topvorm zitten zoals Yates. Ik ben benieuwd hoe rap hij rijdt, want we hebben allemaal gezien hoe rap ze bij Team UAE de laatste weken rijden. Ik wil proberen op het podium van het eindklassement te staan.”

Je spreekt van top drie, niet van eindwinst?

“Het podium lijkt mij haalbaar. Als blok is Team UAE supersterk. Het is aan ons om hen in de ploegentijdrit op dinsdag wat op achterstand te rijden, maar ook dat zal niet evident zijn. Trouwens ook in de vlakke ritten kan er veel gebeuren. Er staat veel wind. We mogen ons niet laten flikken door waaiers. Het wordt zaak om wakker te blijven. Zeker ook omdat we met Tim Merlier die eerste rit willen winnen, want naast een goed klassement willen we hier met de ploeg een ritzege mee naar huis nemen.”

Op Instagram reageerde Pogacar dat het nu aan jou is om te beginnen winnen?

“Als hij het zegt.”

Hoe groot is de drang om deze week voor het eerst in de regenboogtrui te winnen?

“Ik voel geen druk. Het is heel duidelijk waar dit jaar mijn doel ligt: als ik dit jaar geen enkele koers win, maar wel het eindklassement van de Giro, is mijn seizoen wel goed geweest, denk ik.”

Maar jij wil toch zo snel mogelijk een nieuwe profielfoto op jouw Instagram-pagina, waarop je juicht in de regenboogtrui?

“Dat zou mooi zijn, een droom zelfs, maar dat is echt moeilijk. De enige kans die ik hier heb is door de sterkste te zijn bergop. Als dat kan, heel graag, maar ik zal niet teleurgesteld naar huis gaan als het deze week niet gelukt is om een rit te winnen. Er is nog tijd.”

Je draagt de regenboogtrui wel maar tien maanden in plaats van de normale twaalf, omdat het WK al in augustus valt.

“Een spijtige zaak. Ik had bijvoorbeeld graag de koersen van Canada nog in deze trui gereden, maar het is ook niet zeker dat iemand anders deze trui na het WK in Glasgow zal dragen, he. (knipoogt) Misschien pak ik hem wel opnieuw mee naar huis.”

Ben je al wat gewend aan die regenboogtrui?

“Meer en meer. Ik merk wel dat die trui wat extra zaken met zich meebrengt.”

Als wereldkampioen ben je ook wat de spreekbuis van het peloton. Merk je dat al?

“Ik merk dat er meer renners eens een babbeltje komen slaan. En als ik iets zeg, zal er meer geluisterd worden. Bijvoorbeeld in San Juan had ik na de eerste rit een opmerking gemaakt tegen de koersdirectie over de veiligheid van de aankomstzone. Ik moet zeggen: de aankomsten van de ritten nadien waren opmerkeIijk veiliger.”

Werkt die trui bevrijdend of beklemmend?

“Ik merk bij mezelf dat het mij nog meer moraal geeft. De voorbije weken regende het in Spanje dagen aan een stuk, maar ik heb geen enkele training overgeslagen. Deze trui geeft mij meer energie en motivatie. Al moet ik ook wel toegeven dat ik extra gemotiveerd ben omdat de Giro-start steeds dichterbij komt. We zitten al in een periode dat pech of valpartijen bijna een drama zijn.”

In 2019 ben je gevallen in de UAE Tour.

“Door een motor die rechts van de weg bleef stilstaan, terwijl het peloton ook rechts van de baan reed. Ik was net een bidon aan het nemen en had die motor niet zien staan. Ik ben toen geland op een steen, had een kap in mijn arm en ben dan van mijn sus gedraaid. Ik moest naar het ziekenhuis, maar de schade bleef beperkt tot een litteken. Een arm breken zou veel slechter zijn. Als er een ding is wat ik hier wil doen, is het fit en gezond blijven.”