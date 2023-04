Remco Evenepoel volgt zichzelf op in Luik-Bastenaken-Luik: ‘Blijer en trotser dan vorig jaar’

Net als vorig jaar won Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik. Hij deed het precies zoals hij vorig jaar won. Maar dit keer was anders. ‘Als je het over trots en blijheid hebt, is dit veel beter.’

Evenepoel moest nog maar een keer zijn ploeg redden van de blamage in het voorjaar en dat kwam hem goed uit. Want zelf wilde hij eindelijk de foto waarin hij, in zijn trui van wereldkampioen, zegevierend over de streep reed.

De voorbije drie weken heeft Evenepoel op 2.000 meter hoogte getraind en geleefd op de vulkaan Teide. Luik-Bastenaken-Luik is de enige koers die hem nog scheidt van de Giro d’Italia waar hij over minder dan twee weken aan de start komt en waar hij voor niets minder dan de eindzege gaat.

Evenepoel is er klaar voor, zoals hij in Luik klaar was voor de grote clash met Tadej Pogacar. Andere favorieten waren er amper, het moderne wielrennen is een zaak zes renners geworden. Van der Poel, Van Aert, Roglic en Vingegaard kwamen in Luik evenwel niet aan de start.

Tot een duel met Pogacar is het helaas niet gekomen, want die viel. Op het moment dat Evenepoel op de Quai des Ardennes zegevierend over de streep reed, lag de Sloveen met een ingewikkelde handbreuk op de operatietafel van een ziekenhuis in Genk.

Dat deed niets af van wat alweer een fenomenale overwinning van Remco Evenepoel is geworden. Het was copy-paste van 2022. Met een aanval op de Côte de la Redoute die alleen Tom Pidcock kon volgen, zij het met heel veel moeite. En van dan af was er geen houden meer aan. Over wat er vier kilometer verder gebeurde zei Pidcock dit: “Evenepoel vroeg of ik wou overnemen. Ik zei neen. En dan ging hij vol gas.”

Pidcock zou tweede worden, op ruim een minuut. Evenepoel bouwde in geen tijd een geruststellende voorsprong uit, en dat was niet omdat ze achter hem waren opgehouden met koersen. Het toont nog maar eens hoe hard de 23-jarige wereldkampioen met een fiets kan rijden.

Het natte asfalt was verraderlijk, Evenepoel lette op zijn lijnen. Hij balde op minder dan vier kilometer voor de streep de vuist. Hij deed alles wat hij vorig jaar deed. Toch is Evenepoel in een jaar tijd een andere renner geworden. Rijper. En het zelfvertrouwen spat eraf.

Net al vorig jaar viel je aan op 30 kilometer voor de streep. Ook zoals vorig jaar kwam je met ruime voorsprong alleen over de streep. Voelde het ook als vorig jaar?

“De finale dit jaar was zwaarder en ze lag me beter dan vorig jaar. Dat zag je aan mijn voorsprong, die snel naar dertig seconden en dan anderhalve minuut ging. Op het parcours van vorig jaar was het me nooit gelukt om meer dan een minuut voor te krijgen. Na La Redoute volgden nu nog La Côte des Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons. Zo kon het wel. Daarom wilde ik weer aanvallen op La Redoute.”

Was er een plan B?

“Het plan B was om op La Redoute en op de korte klim daarachter te gaan. Als dat niet lukte, was er nog altijd La Roche-aux-Faucons. Ilan Van Wilder maakte het op La Redoute erg zwaar. Ik keek om en zag dat er maar drie of vier renners meer volgden. Ik dacht, als ik zou wegrijden, dat er misschien maar één meer zou overblijven. Het was Tom Pidcock die nog kon volgen, maar niet voor lang. Ik ben blij dat plan A heeft gewerkt.”

Hoeveel risico zat er, op de natte wegen, nog in de laatste dertig kilometer?

“Ik wilde geen risico nemen. We hebben van Jakob Fuglsang al gezien hoe gevaarlijk het nog kan worden (Fuglsang crashte in 2019 bijna in de laatste vijf kilometer, MG). In de bocht voor de Côte des Forges slipten mijn beide wielen al even weg. Ik had voldoende voorsprong om geen risico te hoeven nemen. Of je nu met 40 km/u de bocht neemt of met 50 km/u, het verschil is hooguit twee seconden. In de finale had ik vooral de overwinning in mijn hoofd, en ook wat er over twee weken op me wacht.”

Waar plaats je deze zege, naast je andere overwinningen dit jaar. En nadat je vorig jaar won in Luik?

“Ik koerste in de UAE Tour en in de Ronde van Catalonië op hoog niveau. Dit is natuurlijk van een andere orde. Het is een harde koers, het weer was slecht en de ploeg kon vertrouwen opdoen voor de Giro. Vorig jaar kwam de zege meer als een verrassing. Nu win ik in de trui van wereldkampioen en dat voelt als een viering. Ik was degene die het werk van de ploeg heeft afgemaakt. We controleerden van bij de start, met het team van Pogacar. Tot Tadej crashte, dan moesten we het alleen doen. De ploegmaats verdienen deze overwinning net zo goed als ik.

“Je kunt niet zeggen dat het normaal is om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Na mijn tweede seizoenshelft vorig jaar kon ik hier voor mezelf tonen dat ik elke koers op het hoogste niveau aankan. Vorig jaar was er veel emotie, iedereen weende. Als je het hebt over geluk en trots, dan staat deze overwinning hoger dan vorig jaar.”

Je wint na een lange hoogtestage op de Teide. Een hoogtestage lijkt voor jou wel te werken.

“Het was raar te lezen dat ik, na mijn hoogtestage, fris aan de start zou komen in Luik. Het is niet dat ik vakantie vier op de Teide. Ik maak daar ook trainingsdagen van zes of zeven uur. Natuurlijk is de stress er niet van koersen in het peloton, waar je vecht voor positie. Die frisheid neem je wel mee in de koers.

“Ik offer natuurlijk wel wat op. Van begin januari tot het einde van de Giro zal ik misschien zeven of acht dagen thuis zijn geweest. Dat is erg weinig. Het is het waard als je Luik-Bastenaken-Luik kunt winnen en met veel vertrouwen en motivatie naar de Giro kunt vertrekken.”

Net als vorig jaar was Luik-Bastenaken-Luik de laatste koers om het klassieke voorjaar van jouw ploeg van een mislukking te redden. Was je daar ook mee bezig?

“Het klopt dat we een ongelukkig voorjaar hebben gehad. Dat was voor mij ook niet leuk om zien. In de Brabantse Pijl, in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl ging het al wat beter. Ik wist dat we Luik konden winnen. Ik ben blij dat het is gelukt. Zonder dit hadden we met lege handen gestaan. Misschien ziet het er volgend jaar weer helemaal anders uit, en halen we in de kasseienklassiekers wel opnieuw resultaat.”