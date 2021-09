Remco Evenepoel pakt brons in EK-tijdrit, Zwitser Stefan Küng volgt zichzelf op als Europees kampioen

Remco Evenepoel ging in Trento resoluut voor een tweede Europese titel tegen de klok. Al was het parcours - zoals onze landgenoot vooraf aangaf - niet helemaal op zijn maat: met 22 kilometer té kort en vooral té vlak. Spek naar de bek van grote motoren als wereldkampioen Filippo Ganna en titelverdediger Stefan Küng. Voorts was het ook uitkijken naar de prestatie van Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Evenepoel was als lichtgewicht dus niet in het voordeel op het biljartvlakke parcours, maar aan het eerste tussenpunt hield onze landgenoot uitstekend stand. Evenepoel was er een seconde trager dan topfavoriet Ganna, maar tegelijkertijd ook drie seconden sneller dan Küng. Het trio stak met kop en schouders boven de rest uit, waardoor al snel duidelijk was dat zij de medailles onder elkaar gingen verdelen.

Restte nog de hamvraag: kon Evenepoel ook in het tweede gedeelte gelijke tred houden met Ganna? ‘Neen’, luidde het antwoord. Terwijl Ganna aan de streep een nieuwe toptijd neerzette, strandde Evenepoel op zeven seconden. Heel Italië was al klaar om de overwinning van Ganna te vieren, maar Küng gooide met een beresterk tweede deel alsnog roet in het eten. De Zwitser volgde zo zichzelf op, Evenepoel pakte brons.