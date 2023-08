Remco Evenepoel neemt afscheid van zijn regenboogtrui: ‘Mathieu is een heel mooie winnaar’

“Ik denk dat ik er het maximum heb gehaald”, opende hij. “Het was niet mijn parcours, te veel draaien en keren. Ik heb geprobeerd aan te vallen. Ik dacht even dat ik een gat had, maar Pogacar reed het dicht met de hele groep in zijn wiel. De ene na de andere renner viel voortdurend aan. Het was echt een heel zware wedstrijd.”

“Het is jammer dat ik door de val van Narvaez in het tweede deel terechtkom”, zuchtte hij. “Als dat niet gebeurt, had ik misschien nog een paar keer kunnen aanvallen. Maar ik denk uiteindelijk dat de vier vooraan (Van der Poel, Van Aert, Pogacar en Pedersen, red.) de beste renners in koers waren, allemaal topfavorieten op dit parcours.”

Mathieu van der Poel soleerde uiteindelijk op imponerende wijze naar de wereldtitel. “We kunnen als Belgen fier zijn op onze koers, maar er was er eentje beter”, analyseerde Evenepoel. “Als je valt en nog zo wint, dat is heel knap. Hij verdient het. Wij hadden natuurlijk liever Wout zien winnen, maar Mathieu is een heel mooie winnaar. Hij moest ooit in zijn carrière eens wereldkampioen worden, net als Wout en Tadej. Voor mij is het jammer de trui af te staan, maar ik heb nog altijd een mooie trui, de Belgische driekleur.”

In de laatste rondes liet Evenepoel het een beetje lopen. De wereldtitel was weg en vrijdag staat er nog de titelstrijd in het tijdrijden op het spel. “Ik heb geen risico’s meer genomen in de bochten”, gaf hij aan. “De benen waren ook gewoon leeg. Ik had voordien alles gegeven. Nu is het zaak goed te recupereren. De tijdrit is op een heel ander parcours, eentje dat mij meer ligt.”