Remco Evenepoel met vertrouwen naar WK-tijdrit: ‘Ik kan dat parcours wel aan’

Ze keken raar op, Kayembe, Nuhu, Prevljak en co. Net gedropt door de spelersbus van KAS Eupen, gisteravond aan de slag op Cercle Brugge, kwamen ze in plotse, onverwachte drukte terecht. Met dank aan Belgian Cycling, dat Hotel Weinebrugge als strategische uitvalsbasis koos voor zijn WK-tijdrijders. En het decor voor de persbabbel van Wout van Aert en Remco Evenepoel proper had opgesteld op het gezellige binnenplein.

Rustig en ontspannen schoof Evenepoel bij, het ‘net niet’ van het afgelopen EK in Trento zichtbaar verteerd. “Ik had er graag al een trui veroverd in plaats mooi derde en mooi tweede te worden”, moest hij toegeven. “Dat had me een geruster gemoed geschonken en de druk wat van mijn schouders getild. Anderzijds brandt het vuur nu iets meer en leef ik met veel honger en goesting naar de dubbele regenboogstrijd toe. Dat ik iets moet rechtzetten? Neen, dat gevoel heb ik niet. Maar ik wil mijn seizoen wel nog in schoonheid afsluiten.”

Honderden fans

Een unieke ervaring wacht Evenepoel met het WK in eigen land. Te beginnen zondag. Honderden fans zullen hem tussen Knokke en Brugge vooruit schreeuwen. “Het zal me vleugels geven. Maar opgelet: enthousiasme kan ook overmoed creëren. Ik mag niet te hard van stapel lopen in het begin.”

Toch zal de motor snel moeten aanslaan, beseft Evenepoel. “44 kilometer, dubbele afstand van Trento. Vlak, amper bochten, weinig wind. De benen krijgen geen enkel rustmoment. Keihard stampen wordt het, van begin tot einde, constant in verzuring. En toch maken dat je je niet helemaal opblaast en nog een klein beetje kunt versnellen in de slotfase. Mentaal is dat best lastig.”

Het EK heeft Evenepoel moed geschonken: hij haalt ook tegen de klok opnieuw een zeer hoog niveau. Op een parcours “voor mannen die heel lang heel rap kunnen rijden” biedt dat uitzicht op rendement.

Of hij een fractie dichter toe kan sluipen naar Küng en Ganna en ook kan wedijveren met Dennis en Van Aert? “Geen idee. Met mijn 60 kilo ben ik niet in het voordeel. Maar bang ben ik niet. Ik kan zo’n tijdrit wel aan. Het wordt zaak om puur op mezelf te focussen. Mijn waarden te trappen en aerodynamica te gebruiken. Lukt dat, dan doe ik mee voor de medailles. Met twee Belgen op het podium belanden is ook hier het doel. (lacht) En het liefst een van ons op het hoogste schavotje. Zelf winnen wordt niet eenvoudig. Daarvoor zal ik het slim aan boord moeten leggen. En heb ik vooral een heel goede dag nodig. Zo’n dag waarop werkelijk alles klopt.”