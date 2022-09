Remco Evenepoel lost op zware slotklim en verliest kleine minuut op Roglic maar blijft leider in Vuelta

Voor de derde en laatste rustdag stond in de Ronde van Spanje nog een loodzwaar weekend op het menu. Morgen klimmen de renners in de Sierra Nevada naar een hoogte van meer dan 2.500 meter, maar ook vandaag mocht het klauterwerk er al zijn. De finish lag bovenop de Sierra de la Pandera, een lastige slotklim. Voor Remco Evenepoel een nieuwe test: hoe kwam hij voor de dag in een zware etappe aan het einde van de tweede week?

De eerste helft van de etappe was overwegend vlak, maar dat betekende niet dat er niet gekoerst werd - wel, integendeel. Het duurde zo’n anderhalf uur alvorens de vlucht van de dag zich kon vormen. Richard Carapaz, ritwinnaar van eergisteren, tekende opnieuw present, net als Alexey Lutsenko en groene trui Mads Pedersen. De ploegmaats van leider Evenepoel vonden het wel goed zo en gunden de koplopers een maximale voorsprong van ruim 4 minuten.

Beeld Photo News

We spoelen dan meteen door naar de slotklim. Pedersen liet zich meteen uitzakken - met 20 punten bij de tussensprint was zijn missie geslaagd. Al vroeg spatte de kopgroep uiteen. Na een versnelling kreeg Lutsenko Conca, Champoussin, Luis León Sánchez en Carapaz mee. Lutsenko vergaloppeerde zich. De vier anderen gingen op zoek naar ritwinst. In het peloton trok Gesink stevig door in dienst van Roglic. De voorbode van een aanval?

Ja, zo bleek. Op iets minder dan 4 kilometer van de top plaatste Roglic zijn aanval. Evenepoel bleef zitten en koos voor zijn eigen tempo. Al moest hij ook lossen toen López en Mas doortrokken. Schade beperken, luidde dan het devies. 51 seconden zou het verschil zijn tussen het duo Roglic-López en Evenepoel aan de finish. Voorin ontbond Carapaz zijn duivels. Roglic en López naderden nog, maar de olympische kampioen hield stand en mocht zijn tweede ritzege in deze Vuelta vieren. In het klassement heeft Evenepoel nog 1'49" bonus op Roglic en 2'43" op Mas.