► Remco Evenepoel krijgt tijdens training te maken met ‘professionele wieltjeszuiger’

Bekijk: professionele wieltjeszuiger volgt Evenepoel

Wieltjeszuiger (de, m/v/x). Ren­ner die steeds in het wiel van een an­de­re ren­ner blijft zit­ten zon­der kop­werk te doen.

Het is een weinig eervolle titel, maar de Oekraïense youtuber Artem Shcherbyna pakt er graag mee uit op zijn eigen kanalen. ‘Professionele wieltjeszuiger’ noemt hij zichzelf. Onder meer Alaphilippe en Küng trokken in het verleden al de kop voor Shcherbyna, die het allemaal registreerde met een camera op zijn helm.

Een blik op zijn Strava-profiel toont dat de man niet zomaar een wielertoerist is. Hij zit dit jaar al aan bijna 1.500 kilometer op de fiets. Soms alleen, vaak ook in het zog van UCI-ploegen. De afgelopen maand verzamelde hij ritjes (en foto’s) met Sagan, Roglic, Pogacar en Evenepoel. Of toch voor even, vorige maand in Calpe.

De Belgische wereldkampioen was daar niet echt mee gediend. Nadat de Oekraïner een paar minuten dapper volhield in het wiel draaide de renner van Soudal-QuickStep zich om en deed teken afstand te houden.

“Sommige profs vinden het prima dat amateurrenners hen proberen te volgen”, reageerde de youtuber op de beelden. “Andere renners, zoals Evenepoel, hebben dat liever niet. Wellicht omdat hij een intervaltraining aan het doen was. Ik heb al vaak met teammanagers en renners gesproken. Zij vertellen me dat ze liever niet hebben dat er wordt meegereden bij intervaltrainingen of sprints. Maar een gewone training? Daar hebben ze geen probleem mee. Het is veilig, maar er is één regel: blijf achter de groep. Het enige probleem is dat je voldoende kracht in je benen moet hebben om te kunnen volgen. Toen Evenepoel zich omdraaide en ‘stop’ zei, ben ik ook gestopt. Hij is nu eenmaal wereldkampioen.”

Populaire bestemming

Het is een fenomeen waar renners vaak mee te maken hebben. Calpe, Alicante en Benidorm zijn populaire bestemmingen voor de profs om hun seizoen voor te bereiden, maar ook de doorsneewielertoerist kent de weg naar de bergen in Zuidoost-Spanje. En natuurlijk worden ze ook hier op Belgische bodem geregeld aangeklampt door fans.

“Vaak vind ik het aangenaam als een wielertoerist aansluit om even een babbeltje te doen”, vertelt Victor Campenaerts. De renner van Lotto-Dstny kwam de youtuber zelf in het verleden al tegen tijdens training. “Voor mij is dat een luchtig babbeltje, maar ik probeer me ervan bewust te zijn dat het voor een wielertoerist misschien een moment is dat hij zich nog lang zal herinneren. Als het voor de rest van de dag een glimlach op zijn gezicht kan toveren, waarom niet?”

Campenaerts heeft ook begrip voor de reactie van Evenepoel, die bij momenten voluit op de trappers moest. “Tijdens het intensieve werk is dat anders. Dan ben je in gevecht met je eigen pijngrens. Ik probeer dan ook vooraf aan te kondigen dat ik mijn blokken liever alleen of met collega’s doe. Daar heeft vrijwel elke toerist respect voor. En de uitzonderingen? Die probeer ik er meteen keihard af te rijden. Je moet ook weten: bij een sterveling als ik gebeurt dat twee à drie keer per week, bij Evenepoel misschien twee à drie keer per trainingsuur.”