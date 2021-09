Remco Evenepoel krijgt standbeeld... op berg in Portugal

In februari 2020 reed Evenepoel het peloton aan flarden in de tweede rit van de Ronde van de Algarve. Op de slotklim, de Alto da Fóia, pakte hij uit met een verschroeiende versnelling die hem de ritwinst opleverde. Hij troefde zo grote namen als Schachmann, Dan Martin, Costa en Wellens af en legde er de basis voor zijn latere eindwinst in de Algarve.

Het is op die Alto da Fóia dat er vorige week in het bijzijn van onder meer Delmino Pereira, de voorzitter van de Portugese wielerbond, een standbeeld is ingehuldigd van een zegevierende Remco Evenepoel. De plaatselijke overheid wilde met een kunstwerk van een profwielrenner haar regio extra in de verf zetten als wielerstreek.