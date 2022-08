Remco Evenepoel: ‘Kan nu geen verstoppertje meer spelen’

Het is gedaan met de druk af te houden. Het is gedaan met voorzichtige ambities. Remco Evenepoel wil geen verstoppertje meer spelen, zegt hij. “Dat gaat niet meer.” Niet als je bijna drie minuten voorsprong hebt in het klassement. “Nu moeten we er vol voor gaan. Ik wil de trui zo lang mogelijk verdedigen, tot in Madrid als het kan. Ik hoop dat ik dit niveau kan aanhouden tot het einde van de Vuelta.”

De volgende afspraak is op zondagavond, na de rit naar de Sierra Nevada, de hoogste top in deze Vuelta (2.500 meter) en de enige klim met label ‘hors catégorie’. Dan maakt hij een nieuwe evaluatie. “Ik hoop dat de situatie dan nog even positief is.”

Evenepoel weet al hoe hij het gaat aanpakken. Hij heeft een voorbeeld: Vingegaard. “Als je Jonas hebt gezien in de Tour weet je dat het makkelijker is om drie minuten voorsprong te verdedigen dan om die in te halen. Ik heb goed naar de Tour gekeken, ik probeer te leren van zijn manier van koersen. Je zag dat Vingegaard zijn momenten kiest. Als hij goede benen had en als hij zag dat de concurrentie zwak was, dan waagde hij zijn kans. Zo moet ik het ook aanpakken. Ik denk dat ik vanaf nu defensiever ga koersen, maar als ik de kans krijg om extra tijd te nemen, moet ik het doen.”

Met de nadruk toch op die controle. Evenepoel gelooft dat zijn tijdritoverwinning een wezenlijke stap kan zijn richting eindwinst. “Dit geeft rust”, zegt hij. “De druk is er nu af. Voor mij en de ploeg. Het kan nu wat relaxter, want mijn doel is bereikt, ik wilde een rit winnen, en wat er nu ook nog gebeurt, mijn Vuelta is sowieso geslaagd. Het voordeel is dat ik nu iets zelfverzekerder aan de start zal staan dankzij die voorsprong - dat zag je ook bij Vingegaard in de laatste bergritten. Ook bij de ploeg hebben ze er vertrouwen in.”

Die ploeg wordt ontzettend belangrijk de komende anderhalve week. Alaphilippe en co. zullen hun tenen mogen uitkuisen. In die zin was het geen slechte zet van de ploegleiding om de renners gisteren een halve vrije dag te geven. Op Cavagna na, die een richttijd moest neerzetten, moest niemand voluit gaan. Ilan Van Wilder werd 155ste en voorlaatste, Louis Vervaeke 144ste, Dries Devenyns 133ste, Alaphilippe en Masnada 55ste en 60ste. Opdracht volbracht. Evenepoel: “Ik hoop dat de woensdagrit ook niet te intens is. Dat mag gewoon een sprintersrit worden en hopelijk kan ik wat recupereren.”

Ongetwijfeld voelt hij de inspanningen, maar je ziet het amper. Evenepoel rijdt al tien dagen op zeer hoog niveau en de prestatie die hij gisteren neerzette, was opnieuw straf. Zie zijn gemiddelde snelheid: 55,6 kilometer per uur. Dat is evenveel als het nieuwe werelduurrecord dat de Brit Dan Bigham eerder deze maand vestigde. En die moest niet afremmen om bochten te nemen. Evenepoel had dan weer het voordeel dat zijn inspanning korter was (33 minuten versus een uur) en dat er stukken licht bergaf bij zaten. Maar toch: Roglic zei gisteren niet zomaar dat “Evenepoel van een andere orde is”.

Zelf schrijft onze landgenoot de Sloveen nog niet af. “Ik praat niet graag over de concurrentie, maar ik houd misschien wel het meest rekening met Roglic, al toonde Mas zich de voorbije dagen de beste klimmer. Ik moet nog veel jongens in de gaten houden.”

Maar om nu te zeggen dat hij echt schrik van iemand heeft? Neen, op die vraag verwijst Evenepoel naar het coronaspook. “Ik wil er niet te veel aan denken, maar je weet dat het in het peloton zit. Je wil niet meemaken dat je daardoor naar huis moet.”

Liever focust hij op het positieve. Gisteravond was een klein beetje feest toegestaan. Evenepoel gaf zijn ploegmaats zijn zegen om een “extra glaasje wijn te drinken”. Zelf drinkt hij geen alcohol. En een beloning voor zichzelf had hij niet voorzien. “Ik heb maandag mijn ijsje gegeten. Het volgende zal voor zondagavond zijn.”