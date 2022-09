Remco Evenepoel houdt goed stand en is weer dag dichter bij eindzege Vuelta: ‘Ik had het wel verwacht dat Mas mijn benen zou testen’

Aankomst bergop in de Vuelta en dus moest Remco Evenepoel opnieuw op de afspraak zijn. Ondanks de opgave van Primoz Roglic lag onder meer Enric Mas nog op de loer. De Spanjaard viel tot twee keer toe aan, maar Evenepoel reageerde telkens fluks.

“Ik had het wel verwacht dat hij mijn benen zou testen, maar ik kon gelukkig goed volgen”, aldus Evenepoel. “De eerste aanval was behoorlijk stevig. We scheurden ons met z’n tweeën los van de rest, dus dat zei wel iets. Daarna ging Almeida, maar hij staat verder in het klassement. Hij mocht wat ruimte krijgen.”

“Ik vond het geen al te makkelijke aankomst. De stijgingspercentages waren niet extreem hoog, maar het was toch behoorlijk steil. De ploeg bracht me goed aan de voet en daarna bleef de snelheid hoog liggen. Of het nu moeilijker is om de koers te lezen nu Roglic er niet meer is? Niet per se.”

“Met Roglic wist je dat hij hier aan het eind kon wegspringen en 10 seconden kon pakken, Mas is minder explosief. Dat is het verschil, maar ik denk niet dat het er makkelijker op wordt. We moeten voor alles alert blijven en dat is wat we ook zullen doen de komende dagen.”