Remco Evenepoel gaat uit de bocht, en wint vervolgens nog indrukwekkend in Ronde van Denemarken

Vandaag stond de koninginnenrit in de Ronde van Denemarken op het programma. Gisteren won ex-wereldkampioen Mads Pedersen na een sprintje bergop. De Deen verwees Cavendish en Nizzolo naar de dichtste ereplaatsen.

In de derde rit was het klimmen geblazen. Het was een etappe van 219 kilometer lang met 2100 hoogtemeters. Remco Evenepoel had er duidelijk zin in en was erg bedrijvijg. Hij stond op het punt om weg te rijden samen met Mads Pedersen, Mike Teunissen en Soren Kragh Andersen, maar ging in een afdaling uit de bocht. Zo reden de andere drie weg. Evenepoel en afdalingen: het is een geen succesvol huwelijk.

#PNDKR21

Evenepoel à un problème avec son GPS. pic.twitter.com/HDEP0GfqUX — Passion Cyclisme (@PassionCyclism) 12 augustus 2021

Straf nummertje

Iedereen dacht dat het over en out was voor de 21-jarige Evenepoel, maar met de jonge wolf ben je nooit klaar. Evenepoel kwam dankzij het werk van onder meer Morkov terug aansluiten en reed iedereen los uit het wiel. Hij won met overmacht na een solo van zeventien kilometer. Hij dubbelde zelfs het peloton. Een andere landgenoot, Tosh Van der Sande, werd knap tweede.

Is Evenepoel nu helemaal terug? Hij neemt alleszins de leiderstrui over van de Nederlander Dylan Groenewegen. Met nog een heuveletappe en een tijdrit, lijkt de eindzege zo goed als binnen.